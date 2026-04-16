De custodiar bajo secreto la vacuna del covid a recorrer más kilómetros que la "Artemis" en su viaje a la Luna: los 60 años de Cooperativa de Farmacias de Asturias

Ni Adrián Barbón supo en plena pandemia dónde se guardaban las miles de vacunas de la multinacional Pfizer que llegaron a Asturias para inmunizar a la población frente al covid. El Consejero de Salud se negó a compartir información tan sensible –había una alta probabilidad de robo– incluso con el Presidente del Principado. Resulta que las codiciadas dosis estaban a buen recaudo en unos ultracongeladores especiales, a 75 grados bajo cero, obtenidos por el Sespa y bajo custodia de Cofas (Cooperativa Farmacéutica Asturiana) en sus instalaciones de Pruvia (Llanera).

El misterio (para los muchos que no lo sabían) se desveló este jueves a cuenta del propio Barbón, que contó la anécdota, y del director de Cofas, Alfonso Roquero, quien se encargó de guiar la visita por las nuevas instalaciones de la cooperativa en Pruvia (Llanera): un almacén logístico con IA, de los más avanzados de España, que llega a predecir la demanda de las farmacias y garantiza la trazabilidad de los medicamentos para optimizar el stock.

Roquero, Barbón, Fombona, Pérez y Saavedra, durante la visita a la nueva nave de Cofas en Pruvia. / Fernando Rodríguez

Un recinto aledaño a la nave original de Cofas, que ha decidido celebrar este 2026 su 60.º aniversario con la puesta en marcha del citado almacén «inteligente», que «lleva impresa la huella de quienes creyeron (en la cooperativa) antes de que hubiera razones objetivas para creer», destacó su presidente, Fernando Fombona, durante una emotiva intervención en la que subrayó la vinculación e implicación territorial con la región y, en concreto, con Llanera: «Lo que Cofas genera se convierte en empleo, en infraestructura y en acceso real a la prestación farmacéutica».

Una red de casi 300 farmacias en Asturias

Fombona fue más allá y recalcó el compromiso de la organización «al servicio de Asturias» y su capacidad «real» para garantizar la «soberanía sanitaria asturiana» a través del apoyo que prestan a casi 300 farmacias en la región –el 70% aproximado–, un total de 657 en todo el Noroeste, cifras que la convierten en una «referencia en distribución» de medicamentos.

El directivo aprovechó su intervención para reclamar un mayor protagonismo de los farmacéuticos en la asistencia sanitaria a la población. «El siguiente paso es evidente. El colectivo lleva años preparado para avanzar en servicios asistenciales como seguimiento de pacientes crónicos, dispensación de tratamientos complejos, distribución colaborativa en hospitales y una integración real con la atención primaria», explicó. «Tenemos infraestructura. Tenemos el conocimiento. Tenemos la capilaridad. El siguiente paso ya no es técnico. Es una decisión».

Por su parte, Adrián Barbón quiso también poner en valor la importancia de la «garantía de acceso a los medicamentos» como «una de las bases de la salud pública». Una labor que Cofas lleva realizando 60 años. «Si vas a la farmacia y sabes que encontrarás el medicamento que necesitas o que como mucho lo tendrás en unas horas, es que vives en una sociedad moderna, sólida y desarrollada. Para ser más precisos, en una Asturias moderna, sólida y desarrollada», añadió.

Y quiso destacar la dimensión empresarial y logística de Cofas, con una facturación superior a los 300 millones y una plantilla de 170 trabajadores, de los que casi la mitad son mujer. «Es una gran empresa de la que podemos sentirnos orgullosos».

Orgullo en Llanera

Orgullosa de la cooperativa también se mostró la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, quien aplaudió su historia de «esfuerzo, crecimiento, compromiso y confianza» y resaltó el valor de mantenerse seis décadas con sólida actividad. «No es fácil crecer manteniendo el nivel y la vocación de servicio durante tanto tiempo», dijo Pérez, quien quiso reseñar el apoyo en general de su concejo a las empresas.

Fueron los discursos el broche final a una intensa mañana que comenzó con la foto de familia del presidente Barbón con la directiva y los empleados de Cofas, y siguió con la visita al nuevo almacén logístico. Alfonso Roquero ejerció de guía para explicar el funcionamiento de una nave con robótica de última generación que permiten a la cooperativa ser la octava de España en el ranking de distribuidoras farmacéuticas.

En una mañana de muchas anécdotas, Fernando Fombona aportó otra para dar idea de la dimensión del trabajo de los repartidores de Cofas, esos que permiten al farmacéutico decir al cliente «ven en un par de horas» o «ven por la tarde» cuando no le puede dispensar un medicamento en el momento: «En 2025 nuestras furgonetas, ya parte del paisaje de Asturias, recorrieron 3,6 millones de kilómetros, más de 4 veces la distancia que acaba de recorrer la tripulación del ‘Artemis II’ en su viaje de ida y vuelta a la Luna».

La celebración del 60.º aniversario contó con la presencia de numerosos dirigentes regionales, así como de Cofas –tanto actuales como ya retirados– así como del sector empresarial y farmacéutico de Asturias. Por parte del Principado estuvieron también la consejera de Salud, Concepción Saavedra; el gerente del Sespa, Aquilino Alonso; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; y el director de la Oficina Económica, José Sicre. Estuvo también la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; y el presidente saliente del Colegio de Farmacéuticos, Alfredo Menéndez Antolín, y la entrante, Teresa Méndez Bravo.

Por parte de Cofas, además de Fombona y Roquero, estuvo el vicepresidente José Villazón, además de anteriores presidentes y miembros del actual consejo rector.