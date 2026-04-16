Denuncian a la concesionaria de la autopista del Huerna por estafa

La Unión de Consumidores (UCE) de Asturias ha denunciado ante la Fiscalía de Asturias a la concesionaria de la Autopista Astur-Leonesa (Aucalsa) por un presunto delito de engaño y estafa continuada a los usuarios de la autopista del Huerna (AP-66).

La organización considera que la empresa que explota la principal vía de comunicación entre Asturias y león no solo cobra un peaje por una prórroga "ilegal" de la concesión hasta el año 2050 como señala un dictamen de la Comisión Europea, sino que también lo cobra en su integridad pese a que más del 40 por ciento de su trazado se encuentra en obras.

Según UCE-Asturias, los usuarios pagan el peaje completo pese a que la autopista se encuentra en obras en una parte sustancial de su recorrido, sin que el servicio se preste en condiciones normales, una tarifa que además se incrementó el 1 de enero en un 3,60 por ciento.

En su denuncia, también alega que la planificación de las obras se ha incumplido porque éstas continúan pese a que debían concluir en diciembre del pasado año con lo que, según la Unión de Consumidores, se aprecia una "gestión inadecuada que perjudica a los usuarios".

Además aprecia un "enriquecimiento ilítico" por el cobro de servicios que no han sido prestados íntegramente o en su totalidad a los usuarios de la autopista.

El Gobierno asturiano anunció ayer que planteará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar el peaje del Huerna) después que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica.

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De forma paralela a la judicialización del conflicto con el recurso ante el Supremo, el Principado remitió ayer, martes, sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en los que requiere que se adecue el peaje al estado de la vía, que se encuentra en obras en gran parte de su recorrid