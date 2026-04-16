El Gordo de Villamanín acaba en el juzgado: denuncia penal por tres papeletas supuestamente robadas y dos demandas por intento de estafa

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves la existencia de una denuncia penal de tres papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 no registradas en la web obligatoria para el cobro y dos intentos de estafa de participaciones cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín de la Tercia, una comarca vecina de Asturias y destino de veraneo y segundas residencias de muchos asturianos, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad. Pero pronto la euforia tornó en preocupación y disgusto al descubrir que se habían vendido más boletos de los respaldados por décimos del primer premio, el 79.432, agraciado con el 'Gordo'.

Vendieron 450 participaciones a 5 euros (se jugaban cuatro), por lo que cada una tendría que tener asociado un premio de 80.000 euros del Gordo. Pero al final no pudo ser por faltar todo un talonario. Festejos ideó un sistema en el que los agraciados deberían asumir una quita. Al final, durante el proceso establecido se registraron 447 papeletas, , 441 aceptaron el convenio y otras seis lo rechazaron.

La denuncia penal llega por esas tres papeletas del Gordo que no están registradas, algo obligatorio para el cobro del premio, que se quedó en poco más de 59.000 euros.

Festejos asegura que la denuncia por estas tres papeletas no afecta al proceso de cobro de las 447 restantes. Y explican que la denuncia penal no se ha interpuesto contra el proceso en sí ni contra la comisión de fiestas, sino que se trata de una denuncia que una persona ha interpuesto por el robo de tres papeletas que, según argumenta el denunciante, fueron sustraídas de su vehículo.

La comisión ha informado de que el proceso de pago del resto de participaciones premiadas se encuentra prácticamente finalizado, con 446 papeletas ya abonadas y una pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, que está previsto que reciba el dinero este mes.

La sucursal bancaria designada para hacer los pagos empezó a finales de marzo a realizar los pagos, en concreto, de 59.396 euros por papeleta. La Comisión disponía de 81 décimos con un premio por cada uno de ellos de 328.000 euros, lo que se traduce en 26.568.000 euros que aguardaban desde enero en una cuenta bancaria y cuyo reparto está prácticamente finalizado.

Pese a que los dueños de seis papeletas de las 447 registradas no aceptaron el convenio, sí que han podido cobrar el premio. Otra cosa es cómo estimen oportuno obrar por la pérdida de décimos y no haber podido recibir los 80.000 euros a los que tenían derecho.

Los miembros de la comisión, quienes también han cobrado finalmente su parte del premio, han decidido asumir con ese dinero "todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones en caso de que alguien decidiese ejercitar acciones legales" para que no haya "ninguna repercusión en las cuentas de la asociación".