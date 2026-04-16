El gran caos de las balizas v-16: más de 300.000 conductores circulan en Asturias en la ilegalidad sin saberlo
Una situación que se califica como "preocupante"
La baliza v-16 conectada es obligatoria desde el pasado 1 de enero en todos los coches españoles. Sin embargo, es tal el caos que más de 300.000 conductores circulan en Asturias en la ilegalidad sin saberlo, una situación que se califica como "preocupante".
Así lo denuncian los principales fabricantes de las balizas v-16 conectadas, quienes advierten que más de la mitad de los conductores españoles, 14 millones (300.000 en Asturias) están en la ilegalidad sin saberlo, algo que ocurre "por pura desinformación, la seguridad vial no admite ambigüedades ni improvisaciones".
Estos fabricantes han formado el grupo de trabajo Sector v-16 conectada. Aquí se integran Netu Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo. Este grupo de trabajo denuncia que muchos conductores, millones de ellos, desconocen qué baliza es válida o cómo actuar ante una avería. Y lo peor es que "no hay campañas informativas claras, continuadas y accesibles".
Bulos
Y claro, aquí hay un buen número de bulos, como que si no es obligatoria o que los agentes de tráfico no están multando. La realidad es bien distinta, solo son válidas las balizas v-16 que están homologadas y conectadas a la Dirección General de Tráfico (DGT). Y su colocación debe hacerse sin necesidad de bajar del vehículo, ya que se pueden sacar por la ventanilla y colocarse en la parte alta del coche, donde se adhieren gracias al potente imán que tienen.
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