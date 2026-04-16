Un guarda avisó sin éxito en 2020 de actividad ilegal en la mina de Ibias ahora investigada

Casi como en un relato paralelo sobre los agujeros administrativos por los que se colaron las advertencias de indicios sobre la extracción ilegal de carbón en Cerredo, también hubo avisos al Principado de que en la mina de Ibias, investigada ahora por la Fiscalía, se llevaron a cabo actuaciones ante las que no ha trascendido que el Principado actuase. Tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, el Ministerio Público del Principado ha abierto diligencias sobre la actividad desarrollada en los últimos años en la parte a cielo abierto de Mina Miura, en Ibias. Los hechos investigados se produjeron en la etapa en la que el empresario Chus Mirantes (titular de la mina de Cerredo en la que fallecieron seis trabajadores por actividades vinculadas a extracción ilegal de carbón), estaba al frente de la sociedad Carbones de La Vega, propietaria de los derechos mineros en la explotación. Esta sociedad fue vendida en octubre del año pasado a la compañía Big TNZ Terading.

Carbones La Vega tiene permiso de extracción en la mina subterránea de Tormaleo y debía acometer la restauración de la mina a cielo abierto, sin posibilidad de explotar carbón en ella. Sin embargo, la Fiscalía investiga si esa condición se quebrantó tras una denuncia presentada por Promining, una firma vinculada a Victorino Alonso, que remitió varias fotografías comparativas de la explotación a lo largo del tiempo, así como varias mediciones realizadas mediante un dron. La firma denunciante afirma que se amplió el desmonte de la mina a cielo abierto para, presuntamente, extraer una cantidad estimada en 80.000 toneladas de carbón.

Ampliación de la zona explotada a cielo abierto en el entorno de Villares, en Ibias. Rodeada en rojo, la zona en la que se detecta actividad. En la parte inferior de la fotografía de la derecha se aprecia la nueva pista denunciada por la guardería; se observa que la original terminó inutilizada por la ampliación del espacio excavado. / LNE

LA NUEVA ESPAÑA ha podido corroborar que existió al menos un aviso al Principado por parte de la guardería de Medio Natural de que se estaban llevando a cabo actividades, presuntamente sin licencia, en el entorno de la explotación a cielo abierto, donde solo cabía restaurar la zona ya explotada en el pasado.

En junio de 2020, un guarda de Medio Natural informó al Principado de la apertura de una pista sin permiso en el entorno de la mina, en la zona de Villares. "Se pudo observar que se estaba realizando la apertura de un trazado de pista de unos 240 metros de longitud por unos 10 metros de ancho", señala el agente, en un documento al que ha accedido este periódico.

El guarda constata que el trazado de la pista afecta a varias parcelas que están "dentro de los límites del Parque Natural Fuentes del Narcea en una zona de Especial Conservación", según la cartografía del Principado, y tal y como comprobó este periódico.

El agente contacta con un responsable de la explotación que le asegura que "la obra se está realizando en beneficio de los vecinos de la zona, ya que la pista existente sufre constantes desprendimientos y queda inservible". Por ello, le relata la empresa, "se opta por abrir ésta unos metros por encima de la antigua para solucionar dicho problema".

El agente solicita el permiso para llevar a cabo la actuación, del que carece la empresa, si bien asegura "haber acordado con el Ayuntamiento de Ibias la forma y el trazado de la misma", señalando que si existen autorización estaría en posesión del Ayuntamiento. El agente pregunta en el Consistorio, desde el que le recalcan que "no están al corriente de dicha obra y que los terrenos por los que discurre la pista son propiedad de la explotación minera". El guarda de Medio Natural adjuntó al Servicio de Montes fotografías y croquis de la zona, sin que, según las fuentes consultadas, la denuncia diese lugar a actuaciones posteriores.

Sin embargo, años después, las imágenes aéreas constatan que la pista supuestamente en mal estado acabó anulada por la ampliación del desmonte. Es ahí y en otra zona próxima, donde también se amplió el espacio excavado, donde la empresa Promining asegura que se llevó a cabo la extracción de un macizo de carbón, lo que corroboran vecinos de la zona.

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Fuentes municipales de Ibias aseguraron que el Ayuntamiento nunca tuvo constancia de que se efectuase la apertura de una nueva pista, sino que recibió verbalmente el aviso de una "reparación". Tampoco el Principado advirtió de actividad irregular en zonas sujetas a la estricta protección que establece el Parque Natural.