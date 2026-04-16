IU exige "apartar de la esfera pública" a todo responsable político del accidente de Degaña

Izquierda Unida, socio de gobierno con el PSOE en el Gobierno del Principado, cree que el funcionamiento deficiente de la dirección general de Minas, en distintas etapas y con distintos responsables políticos, propició un contexto que hizo posible que no se evitase el accidente minero de Cerredo, en el que cinco trabajadores fallecieron el pasado marzo de 2025 en una explotación ilegal de carbón. El Secretario de Medios de la coalición, Alejandro Suárez, rebatió la interpretación que del informe de la Inspección General de Servicios realizó el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, al afirmar que no existe "causalidad" entre las deficiencias detectadas en la administración y el siniestro.

Para IU, el informe es "nítido". "Hace tiempo que la ciencia ha superado el positivismo reduccionista causal", aseguró Suárez, después de que el consejero recalcase su condición de científico para llamar a discernir entre "causalidad y correlación". "Las condiciones generadas en la dirección general de Minas, y que tres consejeros mantuvieron en el tiempo, son condición de posibilidad del accidente minero", recaló el dirigente de la formación.

Suárez considera "ineludibles" las responsabilidades políticas "en un caso gravísimo" como el de Cerredo. "La política es una ciencia hermenéutica", destacó para recalcar que "nadie con responsabilidad política en este accidente puede desempeñar un cargo público, absolutamente nadie", insistió.

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Suárez recalcó que Izquierda Unida "no comparte los análisis del consejero de Ciencia e Industria" relativos a la actuación de la administración. Además, recordó a Borja Sánchez que "debe tener en cuenta que el Gobierno no es monocolor".