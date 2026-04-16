Libertad total para las pitas en Asturias: el Ministerio levanta el confinamiento en los ocho concejos que quedaban con restricciones por la gripe aviar
Pese a la medida, la Consejería de Medio Rural pide reducir el contacto con las gallinas y sus excrementos
Final del confinamiento de las pitas en todos los concejos asturianos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una disposición del Ministerio de Agricultura que levanta la prohibición que existía ahora en ocho concejos: Castropol, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.
Esta medida llega apenas dos semanas después de que el Ministerio volviese a permitir la cría de gallinas en libertad en el Principado, con la excepción de esos ocho municipios, tras más de cuatro meses de encierro. El Gobierno Central deja así sin efecto las restricciones aprobadas el 11 de noviembre para frenar la expansión de la gripe aviar, una enfermedad altamente infecciosa.
El fin de estas limitaciones en todo el Principado permitirá, además de reanudar la cría en el exterior, "celebrar certámenes, muestras o exhibiciones con aves cautivas".
Recomendaciones
No obstante, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado recomienda "reducir el contacto con aves silvestres y sus excrementos, evitar la manipulación de animales muertos o enfermos y reforzar las medidas de bioseguridad en los gallineros".
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