Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso: "Con las terapias genéticas por primera vez tratamos enfermedades antes incurables"

El oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, profesor asociado de la Universidad de Oviedo, clausura esta tarde a las 18.00 horas la Semana de la Ciencia de LA NUEVAESPAÑA, en el Acuario de Gijón, con la ponencia «Ciencia que ilumina: curiosidades y futuro de la salud ocular». El médico recorrerá los avances más recientes en cirugía y terapias visuales. La XI edición de la Semana de la Ciencia «Margarita Salas», organizada por LA NUEVA ESPAÑA y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia, Química del Nalón, además de con la colaboración de Idonial y con la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado.

¿Cuál es hoy el avance más «luminoso» o transformador, en salud ocular?

Cuesta elegir solamente uno. Destacaría la irrupción de las terapias génicas. Por primera vez, estamos tratando la causa de enfermedades antes consideradas incurables, como algunas distrofias retinianas hereditarias. A esto se suma el enorme impacto de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, que detecta la retinopatía diabética o el glaucoma en fases muy precoces. Añadiría la posibilidad de hiper personalizar los tratamientos clínicos y quirúrgicos y de realizar trasplantes lamelares de la córnea, lo que significa que ya no es imprescindible trasplantar la córnea entera. Además, ya pueden producirse en laboratorio, como estamos demostrando en la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO).

Ha pasado por centros internacionales de referencia como el Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust o el Bascom Palmer Eye Institute. ¿Qué aprendizajes clave ha traído de esas experiencias a la práctica en España?

Nuestro protocolo familiar exige a las nuevas generaciones de oftalmológos una formación muy exigente que incluye el paso por los centros internacionales de referencia, bajo un proceso de selección competitivo. En mi caso, que soy especialista en córnea y cristalino, mi paso por Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust y Bascom Palmer Eye Institute, dos de los Hospitales oftalmólogicos más prestigiosos del mundo, me enseñó, la importancia de la superespecialización y del trabajo multidisciplinar.

Su tesis doctoral se centró en el queratocono y los anillos intracorneales. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de esta patología?

Antiguamente, nos limitábamos a corregir la visión con gafas o lentes de contacto y, en fases avanzadas, recurríamos al trasplante de córnea. Hoy contamos con técnicas como los anillos intracorneales o el cross-linking corneal, que frenan la progresión de la enfermedad fortaleciendo la córnea . Los anillos intracorneales ahora se implantan con láser de femtosegundo, lo que mejora seguridad y resultados.

La cirugía refractiva ha avanzado enormemente. ¿En qué casos recomendaría hoy técnicas como la PRK frente a otras opciones?

La PRK sigue siendo una excelente opción en pacientes con bajas dioptrías, con córneas finas o con ciertas irregularidades donde técnicas como LASIK podrían no ser idóneas. También es recomendable en personas con riesgo de traumatismos oculares, como deportistas de contacto. Yo mismo estoy operado con la técnica PRK.

Se habla mucho de técnicas mínimamente invasivas. ¿Estamos cerca de una cirugía ocular prácticamente sin riesgos?

No existe el riesgo cero en ningún tipo de cirugía. Dicho esto, podemos decir que las técnicas mínimamente invasivas han mejorado muchísimo la seguridad de la cirugía ocular. Hoy procedimientos como la cirugía de cataratas o la cirugía refractiva tienen tasas de éxito muy altas.

¿Qué nuevas terapias cambiarán la forma en que se tratan problemas de visión?

Veremos un gran avance en terapias farmacológicas de liberación prolongada, que permitirán, por ejemplo, tratar la degeneración macular sin necesidad de inyecciones frecuentes. También destacan las prótesis visuales y los avances en retina artificial. Aún estamos lejos pero llegarán. La edición genética y la medicina personalizada serán claves: trataremos a cada paciente en función de su perfil genético y molecular. Esto marcará un antes y un después en enfermedades hoy complejas.

¿Cuáles son los problemas de salud ocular más frecuentes?

Las enfermedades más prevalentes están relacionadas con el envejecimiento y con los hábitos. Nos enfrentamos a cifras elevadas de cataratas, glaucoma o degeneración macular asociada a la edad, presibicia y vista cansada. También crece la miopía, considerada pandemia por la OMS, que dicta que en 2050 la mitad de la población será miope. El ojo seco y la fatiga visual van relacionadas con los hábitos digitales. Además, proliferan patologías relacionadas con nuestros hábitos de consumo como la retinopatía diabética.

Tiene un papel activo en la Sociedad Española de Oftalmología y en la formación de jóvenes. ¿Qué retos enfrenta la nueva generación de oftalmólogos?

Los jóvenes se forman en un entorno cada vez más tecnológico y cambiante. Deben dominar la clínica y herramientas digitales, inteligencia artificial y nuevas técnicas quirúrgicas, sin olvidar lo más importante, que es el trato al paciente.

¿Asturias es consciente de la relevancia del IOFV y de la labor que realiza?

En Asturias somos muy conscientes del papel que desempeña el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega como centro de referencia nacional e internacional. El 70% de los pacientes vienen de fuera y la apuesta integral del Instituto, que combina asistencia, docencia e investigación, lo convierte en un pilar fundamental de la oftalmología en España y en el mundo. A la vez, forma a especialistas y desarrolla investigación de alto nivel, contribuyendo al avance global de la salud visual. Todos los meses nos visitan oftalmólogos de España y del resto del mundo, con lo que eso conlleva para la ciudad.

¿Qué consejo daría para cuidar su salud visual y prevenir problemas a largo plazo?

El mejor consejo es sencillo pero muy eficaz: revisiones periódicas, incluso sin síntomas, especialmente a partir de los 40 años. Muchas enfermedades oculares son silenciosas en fases iniciales, y detectarlas a tiempo marca la diferencia. Además, es importante cuidar los hábitos: limitar el tiempo de pantallas con descansos, protegerse del sol con gafas homologadas, mantener una dieta equilibrada y evitar el tabaco. La salud visual es parte esencial de nuestra calidad de vida.