Mieres tiene una cita con la Folixa na primavera: tres días para celebrar los 30 años de tradición, música y folclore

Mieres se prepara para vivir desde mañana una de las citas más señaladas de su calendario festivo. La Folixa na Primavera celebra en 2026 su 30ª edición: tres décadas de tradición, música y folclore. Tres días para reivindicar las raíces y compartir cultura en la calle.

Consulta la programación www.mieres.es

La fiesta arranca mañana, viernes, e incluye un programa pensado para todos los públicos. La inauguración será a las 20.00 horas en el Parque Xovellanos. La periodista Aitana Castaño será la encargada de conducir el acto. El pregón lo firmará Mercedes Villa, directora de la Escuela de Música de Mieres. Durante la apertura también se entregará el Galardón Fini Suárez, que este año reconoce la trayectoria del maestro gaitero Pedro Pangua Rivas. La noche continuará con L’Entamu — en el que participarán Ruxiera, Prau Llerón, L’Artusu y Banda Gaites Villa de Mieres — y una potente oferta musical que se alargará hasta bien entrada la madrugada, con Llan de Cubel y Xose Lois Romero & Aliboria.

La banda de folk Dervish actuará el sábado / Cedida a LNE

El sábado mantendrá el pulso festivo desde por la mañana. El público infantil tendrá un papel protagonista, con talleres de sones y percusión dirigidos a los más pequeños. A las 13.00 horas, un pasacalles llenará Mieres de música tradicional con la participación de varios grupos locales. Por la tarde, el programa se diversifica con teatro de títeres para público familiar, un taller de baile asturiano y la esperada Xuntanza de sidres en el Centru Cultural de Mieres. Allí se podrán degustar distintas variedades acompañadas de productos gastronómicos. La jornada culminará con nuevos conciertos musicales en el Parque Jovellanos, cortesía de Nando Agüeros, en el 25º aniversario de Viento del Norte, y Dervish, respectivamente.

Mercedes Villa será la pregonera / Cedida a LNE

El domingo servirá como despedida de esta edición especial. Habrá juegos tradicionales asturianos durante la mañana y nuevas citas musicales en distintos puntos del concejo. Las canciones de chigre y la gaita volverán a sonar en las calles. A mediodía, el pasacalles de la Banda de Música de Mieres animará el centro del municipio. El cierre llegará con el Vermú Folixa Underground en La Pasera, una propuesta que combina música y ambiente festivo para despedir la Folixa.

Durante todo el fin de semana, el Parque Jovellanos será el epicentro de la Folixa na Primavera. No faltará la sidra, tanto escanciada como de pipa.

Pedro Pangua recibirá el galardón Fini Suárez / Cedida a LNE

La Folixa na Primavera cumple 30 años en plena forma. Mieres se vestirá de fiesta a partir de mañana y vivirá tres días para celebrar la identidad, dinamizar las calles y seguir haciendo de esta cita una referencia en el calendario festivo asturiano.

La programación completa y los horarios de las distintas actividades se pueden consultar en los canales oficiales del Ayuntamiento y en la web www.mieres.es.