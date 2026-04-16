La oposición carga contra Barbón por llevar a Puente ante el Supremo por el Huerna y cuestiona su eficacia: "No soluciona el problema"

La decisión del Gobierno asturiano de recurrir ante el Tribunal Supremo la prórroga del peaje del Huerna (AP-66), anunciada este miércoles tras la negativa del Ministerio de Transportes, desató una batería de críticas de la oposición, que coincidió en señalar la tardanza de la medida y en cuestionar su utilidad.

El diputado regional del PP Pedro de Rueda, portavoz de Infraestructuras, afirmó que el anuncio refleja “un Ejecutivo débil que está en sus últimos estertores”, sin capacidad de interlocución “ni siquiera con un Gobierno de su mismo color”. Calificó el recurso de “escenificación” con “tiempos muy largos y resultado incierto” y sostuvo que evidencia “el absoluto desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a los asturianos”, al tiempo que reprochó a Barbón su falta de peso en Madrid.

En términos similares se expresó la portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, quien calificó el movimiento del Ejecutivo autonómico como “un nuevo capítulo en el teatro político” y un “gesto tardío que no soluciona el problema real”. Señaló que el Gobierno “intenta aparentar una defensa de Asturias que no ha ejercido cuando debía” y subrayó que la prórroga del peaje era conocida, por lo que criticó la falta de reacción previa. A su juicio, el Huerna sigue siendo “un lastre para la competitividad” y la actuación del Principado refleja “debilidad política frente al Gobierno central”.

Delia Campomanes, de Convocatoria por Asturias-IU, se mostró satisfecha. "Son necesarias todas las medidas, al tiempo que se continúan con todos los recursos que estén al alcance del Principado para poner fin a una situación que es injusta para Asturias y que ateniéndonos a la regulaciones europeas es también ilegal", indicó.

"Llevamos muchos años exigiendo que se ponga fin a este peaje, que fue fruto del amiguismo y conchabeos que practicó el gobierno de José María Aznar con una ampliación de la concesión, sin tener en cuenta los intereses de Asturias y, ahora se ve, y entonces denunciamos, saltándose la legalidad", destacó.

Desde Foro, su secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, aseguró que la continuidad del peaje responde a “una decisión política del PSOE” y defendió que el Ejecutivo dispone de “herramientas de sobra” para ponerle fin o, al menos, activar bonificaciones. Consideró el anuncio un “sainete” enmarcado en una estrategia de Barbón para “desmarcarse del Gobierno de Sánchez” y criticó que no se haya articulado dentro de acuerdos como la Alianza por las Infraestructuras. Además, reprochó al presidente asturiano cambiar de criterio sobre la vía judicial.

Por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto indicó que la interposición del recurso “llega tarde”, tras años de reclamaciones en los que el Gobierno pudo actuar con mayor determinación. No obstante, confió en que, en esta ocasión, el Ejecutivo “llegue hasta el final” en la defensa de los intereses de Asturias y no se quede “a medio camino” en una cuestión que consideró clave para la competitividad y la justicia territorial.

"Frente a la apuesta del Gobierno de Asturias por defender los intereses de la ciudadanía y el impulso de la actividad económica, nos encontramos con la actitud desvergonzada e irresponsable de PP y Foro, culpables últimos y únicos de la prórroga del peaje y que aún a día de hoy han sido incapaces de pedir disculpas a los asturianos y asturianas por abocarles a pagar un peaje injusto durante muchos más. A los dirigentes de PP y Foro debería caérseles la cara de vergüenza al hablar del peaje del Huerna, carecen de la más mínima legitimidad. Ya que son incapaces de asumir sus culpas y pedir perdón por ellas, al menos que no sean un estorbo ni un foco de provocación y electoralismo, que es lo único que saben hacer", indicó, por su parte, Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE

El Principado convoca la Alianza por las Infraestructuras:

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita para el próximo jueves, 23 de abril, ante la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 sin entrar a analizar el fondo del asunto. Tras la respuesta del Ejecutivo central, el Principado acudirá a la vía contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo para reclamar la eliminación del peaje conforme a la ilegalidad de la prórroga aprobada por el Gobierno del PP.

"La reunión de la Alianza por las Infraestructuras permitirá exponer la estrategia legal y reforzar una posición común, firme y coordinada con los agentes económicos y sociales, en línea con los compromisos asumidos en el Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna y con el objetivo de avanzar de forma decidida hacia la supresión definitiva del canon", asegura el Gobierno regional.