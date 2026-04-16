Oviedocasión de Resnova Motor ofrece más de 400 vehículos y descuentos de hasta 9.500 euros
La feria que se celebra un año más en Cerdeño, ofrecerá desde ayer y hasta el 18 de abril la oportunidad de conocer algunas de las marcas más destacadas del sector, con unas condiciones de compra únicas
L. L.
La Feria Oviedocasión de Resnova Motor, empresa líder en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica dentro del sector automovilístico, abre sus puertas del 15 al 18 de abril, con la participación de las marcas Hyundai, OMODA | JAECOO, Nissan, MG, KGM y Subaru.
La exposición, que tendrá lugar en las instalaciones de la Calle Cerdeño 39 – 41 (Oviedo), reunirá una oferta de más de 400 unidades que combinan vehículos nuevos y de ocasión con condiciones de compra únicas.
Los datos
- Ubicación: Calle Cerdeño 39-41, 33010 Oviedo
- Fechas: Del miércoles 15 al sábado 18 de abril de 2026
- Horarios de apertura:
- Miércoles, jueves y viernes: de 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 19:30h
- Sábado: de 10:30h a 13:30h y de 16:00h a 20:00h
- Marcas participantes: Hyundai, OMODA | JAECOO, Nissan, MG, KGM y Subaru
- Resumen de oferta:
- Descuentos de hasta 9.500€
- Entrega inmediata
- Más de 400 vehículos disponibles
- Garantía Resnova Motor: empresa líder en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica dentro del sector automovilístico
- Más información: https://www.resnovamotor.com/resnova-motor-feria-2026/
Esta feria propone soluciones adaptadas a cada perfil de conductor y necesidad de movilidad: desde turismos compactos hasta SUVs, incluyendo motorizaciones de combustión, híbridas (HEV), híbridas enchufables (PHEV) y 100% eléctricas.
Oportunidades de ahorro y disponibilidad inmediata
Durante estos cuatro días, los clientes podrán beneficiarse de descuentos directos de hasta 9.500€ y el compromiso de entrega inmediata en las unidades seleccionadas, permitiendo disfrutar de su vehículo de forma casi instantánea tras la gestión de compra.
Sobre Resnova Motor y Grupo Resnova
Resnova Motor, se ha consagrado como la empresa líder en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica dentro del sector automovilístico, con más de 40 años de experiencia en el sector. Actualmente cuenta con 13 marcas, 37 puntos de venta y más de 200.000m2 de actividad comercial de automoción repartidas entre Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León.
Grupo Resnova es un grupo multisectorial con implantación en el sector industrial, inmobiliario, de seguros y automoción. Con presencia en España y México, opera a nivel internacional y tiene actividad comercial en más de 15 países. Además, genera más de 4.200 empleos directos e indirectos, vende más de 1.500.000 toneladas de ladrillos al año dentro de la división industrial y más de 12.000 vehículos por la parte de automoción.
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