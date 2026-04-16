Sigue a LA NUEVA ESPAÑA en Threads y lee las noticias más destacadas sin salir de Instagram

Lo llaman "el Twitter de Instagram", pero Threads es mucho más. Se ha convertido en una de las redes sociales de texto con más acogida tras la compra de "X" por parte de Elon Musk y la posterior estampida de usuarios. En LA NUEVA ESPAÑA hemos creado un canal de comunicación con nuestros lectores a través de esta red de texto propiedad de Meta y queremos que te sumes (puedes hacerlo a través de este enlace).

Para estar en Threads todo lo que necesitas es una cuenta en Instagam. Una vez dentro, verás que el aspecto es similar a la red social de Elon Musk. Se permiten publicaciones de hasta 500 caracteres, imágenes y videos de hasta 5 minutos.

Leer noticias en Instagram

A través del perfil en Threads de LA NUEVA ESPAÑA, donde más de 25.000 lectores consultan las noticias cada día, podrás estar en contacto con al actualidad sin salir de Instagram. Te ofrecemos una selección diaria de contenidos sobre Asturias y lo que le preocupa a los asturianos. Además, encontrarás temas de entretenimiento, la última hora del Real Oviedo y el Real Sporting y los testimonios de personas que, como tú, se enfrentan a la subida del precio de la gasolina o problemas con la vivienda.

Para unirte a la comunidad del periódico en Threads, pincha aquí y dale al botón de seguir.

Cómo hacer perfil en Threads

Threads es una red social de microblogging lanzada por Meta (empresa matriz de Instagram) el 6 de julio de 2023. Se centra en conversaciones basadas en texto y tuvo un crecimiento récord al alcanzar 100 millones de usuarios en sus primeros cinco días, apoyada en la integración directa con Instagram.

La app se vincula directamente a Instagram, permitiendo a los usuarios importar su comunidad, seguidores y nombre de usuario fácilmente.

Pasos a seguir:

Descarga Threds en Google Play o Apple Store. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña de Instagram. Importa tu foto y tu biografía y marca si tu cuenta es pública o privada.

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Aunque Threads es una red social de Instagram y vinculada de forma directa funciona como un satélite al que hay que acceder de forma independiente. Es decir, no podrás leer ninguna publicación de Threads aunque la veas a través de las historias de Instagra, por ejemplo, porque debes tener la aplicación y vincular tu cuenta.