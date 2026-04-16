Siniestro total en la Autovía del Cantábrico: dos heridos de consideración y un tercero leve al salirse de la vía y volcar a la altura de Colunga
Los más perjudicados fueron trasladados en ambulancia a Cabueñes, y el leve lo hizo por su propios medios
Un hombre y una mujer han resultado heridos de consideración, y un tercero con lesiones leves a las once de la mañana de este jueves tras salirse de la vía y volcar el coche en el circulaban por la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura del kilómetro 341, en sentido Galicia, en el término municipal de Colunga. Ninguno de los heridos quedó atrapado, pese a la llamada que informeba en ese sentido.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del SEPA con base en el parque de Villaviciosa. Realizaron tareas de seguridad y normalización de la vía.
Según el SAMU, los dos heridos fueron evacuados para valoración al Hospital de Cabueñes, en Gijón. Una tercera persona se desplazó por sus medios. Al lugar acudió Atención Primaria de Colunga con la ambulancia de Soporte Vital Básico. Los bomberos regresaron a su base poco después del mediodía.
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