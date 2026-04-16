Un mapa de puntos estratégicos, un congreso, concursos y charlas: todo lo que prepara Asturias para seguir el eclipse solar de agosto y a su hermano gemelo del 29 de abril

Será un "fenómeno único" y en torno al cual hay muchas expectativas. Por eso todo es poco lo que se haga para estar preparados y aprovechar bien el ya famoso a estas alturas eclipse de sol total que se producirá el próximo 12 de agosto y que tiene en Asturias uno de los mejores escenarios para seguirlo.

El Gobierno del Principado acaba de anunciar un plan estratégico ya activado que incluye información y recursos para ayudar a todos a disfrutar lo mejor posible del fenómeno astronómico. Se ha creado una web con información y recursos, con una cuenta atrás hasta el día del evento, y un programa de divulgación científica que se complementará con acciones educativas, campañas de salud y un mapa de puntos de observación segura.

Acontecimiento histórico

Como ya se sabe, el eclipse de agosto es histórico: es el primero que se observa desde la Península Ibérica desde 1905 y no volverá a repetirse en Asturias antes de 2180. Debido a su posición geográfica, el Principado ofrece condiciones únicas de visibilidad, ya que todo el territorio estará incluido en oscuridad total, es decir, la Luna cubrirá el Sol completamente durante un breve periodo de tiempo. Eso sí, se podrá ver bien si las nubes habituales del cielo astur, que aparecen aunque sea agosto, lo dejan. Toca, como primer paso, cruzar los dedos.

Mapa para seguir el eclipse por municipios, en la nueva web. / LNE

De momento, el Principado ya tiene operativo el portal https://eclipseasturias2026.ficyt.es con el objetivo "de ofrecer información rigurosa y actualizada" cada día sobre el eclipse. La web dispone también de un mapa interactivo por concejos en el que se podrá consultar el inicio del fenómeno y su duración.

Plataforma

Esta plataforma incluye una guía práctica para observar el eclipse e incide especialmente en las precauciones que debe seguir la ciudadanía, sobre todo, vinculadas a la salud ocular. Entre otras cuestiones, la web pone a disposición de los centros educativos una serie de materiales diferenciados por niveles que pueden descargarse y utilizarse en el aula.

También pretende el Principado que ésta sea la puerta de acceso al eclipse en Asturias, ya que agrupará todas las actividades que se desarrollen en el territorio. Por ello, "contará con una actualización constante y se pondrá a disposición de ayuntamientos e instituciones para que puedan sumar a ella las acciones vinculadas al eclipse. Además, se ha desarrollado un logo específico: "Eclipse Asturias 2026. El Cielo desde el Paraíso".

Agenda

Las primeras actuaciones se centran en la divulgación científica, con un amplio programa con charlas en el territorio, publicaciones especializadas, concursos de fotografía vinculados al eclipse y el congreso internacional "The Many Pathways to Space", que reunirá en Oviedo, del 5 al 7 de agosto, a expertos de la NASA y agencias espaciales.

El 29 de abril se celebrará uno de los hitos vinculados al eclipse, ya que ese día está considerado como el gemelo solar al encontrarse el Sol en la misma posición en el horizonte que el 12 de agosto. Con este motivo se celebrarán acciones en los centros educativos para fomentar el interés por la astronomía y concienciar de la necesidad de observar el eclipse de forma segura, sin riesgos para la salud. Además, se pondrá en marcha en todos los municipios y en redes sociales una campaña para animar a la ciudadanía a que localice el lugar desde donde verá el eclipse.

Para coordinar todas las acciones que se desarrollarán hasta el 12 de agosto, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un grupo interdepartamental, integrado por Vicepresidencia y las consejerías de Ciencia, Movilidad, Salud y Educación, además de la Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica (Ficyt) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC). El equipo estará coordinado con la Delegación del Gobierno y cuenta con el apoyo como asesores externos de especialistas en astrofísica y astronomía de la Universidad de Oviedo, empresas y asociaciones de aficionados.

En los próximos días se dará a conocer el mapa de puntos estratégicos de observación: localizaciones analizadas bajo criterios de seguridad, accesibilidad y capacidad en todo el territorio, así como el resto de acciones en materia de movilidad segura, actividades de formación y concienciación en el ámbito educativo y campañas de salud centradas especialmente en la protección ocular.