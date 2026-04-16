En la UCI del HUCA tras volcar con su quad en un monte de Parres

Un joven permanece en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) después de sufrir AYER importantes traumatismos en un accidente de quad registrado cuando circulaba por pistas forestales de un monte de la localidad de Sotu Deu, a siete kilómetros de Arriondas (Parres).

El hombre pidió ayuda a la Guardia Civil, que movilizó a su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Cangas de Onís. Los agentes desplazados localizaron al herido, lo inmovilizaron para su traslado y lo portearon en una camilla hasta un punto en el que pudo ser transferido a una ambulancia convencional. Para este rescate, sin embargo, no requirieron la ayuda del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con su helicóptero medicalizado que permite atender a los heridos en el lugar y trasladarlos rápido por vía aérea hasta el hospital. La Guardia Civil de Montaña únicamente requirió del 112 Asturias, en torno a las 14.30 horas, la intervención de una ambulancia, cuando ya se habían hecho ellos cargo del herido.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital del Oriente en Arriondas. Sin embargo, ante la gravedad de sus lesiones, se le terminó derivando por la tarde en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde quedó ingresado en la UCI.

Antecedentes

El año pasado hubo un muerto y tres heridos en accidentes de quad. El fallecido se produjo el 22 de mayo. Un hombre de 59 años murió al caer con el quad que conducía al río en la localidad de Carreña, en Cabrales.

Unos días antes, el 11 de mayo, un hombre resultó herido grave al volcar con un quad en una carretera de la localidad de La Braña, en Las Regueras. Fue evacuado por el helicóptero medicalizado del SEPA al HUCA dada la gravedad de sus lesiones. El 17 de junio resultó herido un hombre de 43 años tras volcar con un quad en una pista que sube al repetidor de Peña Manteca, en Belmonte de Miranda. Fue trasladado al HUCA con traumatismo torácico de pronóstico reservado.

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Y el 2 de agosto resultó herido un hombre al volcar con su quad en Villar de Vildas, en Somiedo. Tuvo que ser trasladado al HUCA en el helicóptero medicalizado del SEPA.