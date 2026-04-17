Los acreedores fuerzan la entrada en concurso de Alimentos El Arco, que fue el tercer grupo asturiano de distribución tras Alimerka y Masymas

Los acreedores han forzado que Alimentos El Arco, que fue el tercer gran grupo asturiano de distribución tras Alimerka e Hijos de Luis Rodríguez (Masymas), entre en concurso de acreedores. El grupo langreano –nacido en 1987 y que llegó a tener 115 tiendas en Asturias, León y Valladolid; más de 650 trabajadores, y una facturación anual de 80 millones–, había cerrado sus últimas 30 tiendas el pasado año y aplicado un ERE de extinción para un centenar de trabajadores.

El juez del Tribunal de lo Mercantil número 2 de Oviedo dictó el pasado 12 de febrero un auto de declaración de concurso necesario de Alimentos El Arco. Fue instado por acreedores del grupo, entre ellos proveedores, la Agencia Tributaria y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Alimentos El Arco ha perdido las facultades de administración y disposición de su patrimonio, que ha quedado en manos de un administrador concursal designado por el juez: la sociedad Lener.

El Arco, con graves problemas de tesorería, había evitado el concurso de acreedores en 2024 con un plan de reestructuración que incluyó el traspaso de 29 tiendas y 473 empleados al grupo gallego Cuevas, quitas de hasta un 70% de la deuda con proveedores y aplazamiento de pagos.

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El Arco se quedó con una red de 30 tiendas, pero la falta de suministros por desacuerdos con su principal proveedor –el grupo Cuevas– provocó que en mayo del pasado año cerraran los establecimientos. Además, una sentencia de la Audiencia Provincial abrió la puerta a que proveedores que habían impugnado e l plan de reestructuración pudieran reclamar deudas de más de 4 millones.