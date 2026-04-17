Agenda: qué hacer hoy viernes 17 de abril en Asturias

Oviedo

Antonio Barros e IAlma repasan los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones

A las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica se celebrará el concierto de Antonio Barros e iAlma, una propuesta en formato acústico que invita a un recorrido por los grandes éxitos de artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, Rocío Jurado, Raphael o Juan Pardo, en un espectáculo íntimo y emotivo que combina la fuerza de la voz y la elegancia del piano para revivir canciones que han marcado a varias generaciones.

Antonio Barros, durante un concierto. / Miki López

Teatro de Pumarín

A las 20.00 horas, el Teatro de Pumarín "José Antonio Lobato" acoge la representación de Las tres cataplejías, obra de Blanca Carballo con texto de Saúl F. Borel. La función forma parte de las actividades del Taller 3 de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, en una cita con el teatro contemporáneo local que promete una propuesta escénica sugerente y dinámica.

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Kuivi Almacenes

A las 21.00 horas se celebrará el concierto de Salir de noche, el proyecto musical formado por Trix, Elmo y Luisfer, que ofrecerán una propuesta ecléctica y contemporánea en la que fusionan estilos como el hardcore, hyperpop, gabber, shoegaze, trap o R&B, en una actuación de acceso libre.

Matadero Uno

A las 19.00 horas en la librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) tendrá lugar la presentación del libro "Auge", de Alicia Valdés, en un acto en el que la autora estará acompañada por Sergio Fanjul y en el que se abordarán las claves de esta obra centrada en la relación entre género, juventud y extrema derecha.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Clausura de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" con una charla sobre la salud ocular en el Acuario

La Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA se clausura hoy, a las 18.00 horas, en el Bioparc Acuario de Gijón, de la mano del oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. En la charla, titulada "Ciencia que ilumina: Curiosidades y futuro de la salud ocular", el oftalmólogo explicará los avances más recientes en cirugía y terapias visuales.

Laboral Centro de Arte

Hoy se inaugura, a las 19.00 horas, en la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Teatro de la Laboral

"Mentes Peligrosas", la fiesta de la risa con Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y Luis Piedrahita, se desplegará hoy y mañana en el Teatro de la Laboral. La sesión de hoy será a las 21.00 horas y la de mañana, sábado, a las 18.00 y a las 21.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

Dentro de la programación FICXPlus: Laboral Cinemateca hoy, a las 19.00 horas, se proyecta "La hija pequeña", (Francia, 2025) de Hafsia Herzi sobre una novela de Fatima Daas. Un drama sobre la adolescencia que ganó los premios a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2025 o siete nominaciones a los Premios César 2025. La entrada general cuesta 4 euros.

Teatro Jovellanos

El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón ha organizado para hoy, a las 20.000 horas en el Teatro Jovellanos, la "Gala de danza", en el que intervienen Alumnado de Danza de dicho Conservatorio. La entrada cuesta 6 euros para público general.

Gijón Sound Festival

La programación musical del Gijón Sound Fest se distribuirá hoy en tres escenarios diferentes. En la Sala Albéniz, se podrán oir las propuestas de Nat Simons y "Muñeca Rusa", a las 19.30 horas; en la carpa de la Plaza del Ayuntamiento actuarán "Los Punsetes", "SVSTO" y Sofia, con inicio a las 20.30 horas. Y en Lanna Club se subirán al escenario en la fiesta de la noche (a partir de 23.59 horas), Nic Offer y Adolfo Sputnik.

Palacio de Revillagigedo

En paralelo a la exposición "Convivium" hoy tendrá lugar un taller para familias que lleva por título "Semillas y huesos que cuentan historias: la alimentación del pasado a partir de la arqueobiología". La actividad es gratuita y los participantes tendrán la oportunidad de conocer las especies animales y vegetales que trajeron los primeros agricultores y ganaderos a la península ibérica hace más de 7000 años, a los que se van incorporando otros alimentos a lo largo de la historia. Leonor Peña-Chocarro y Marta Moreno García (Instituto de Historia, CSIC) impartirán el taller que dará comienzo a las 17.30 horas.

Antiguo Instituto

El ciclo de conciertos "El CONSMUPA en el Antiguo Instituto", organizado por el Taller de Músicos. FMCE y UP y Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner, se cierra hoy con el departamento de clarinete. Alberto Veintimilla Bonet, profesor de clarinete (catedrático) y

Eva Roces García, profesora pianista repertorista, han elaborado un programa bajo el título "Cuatro visiones, un solo instrumento", con participación de los alumnos Elena Nikolaeva, Juan Diego Merino, Alicia Martínez Gutiérrez y Pablo García González. Será a las 19.30 horas.

Escuela de Comercio

La Sociedad Cultural Gijonesa ha organizado la presentación del libro "Salvar la Universidad, defender la democracia", una obra coral con Rodrigo Castro Orellana como coordinador. Será a las 19.00 horas en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. El texto, a partir del caso de la Comunidad de Madrid, aborda la situación de las universidades en España.

Gijón Arena-Plaza de Toros

Hoy habrá fiesta en el Gijón Arena con el Prime Festival.

Escuela de Comercio

El Ateneo Obrero, y en concreto su grupo de ciencia, ha programado para hoy, en la Escuela de Comercio, la conferencia de la anatomopatóloga Aurora Astudillo que versará sobre " El cerebro humano. ¿Cómo se construye?". Será a las 19.00 horas en el salón de actos.

Ateneo de La Calzada

Agustín Vázquez "El último romántico", ofrece hoy un concierto en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada. Con entrada libre y gratuita, dará comienzo a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Coto

Esteban González Suárez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, ofrece hoy una charla en el Centro Municipal de El Coto sobre "El rol clave de la enfermería en la enfermedad de Parkinson". Será a las 17.00 horas, con entrada libre.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Dentro del ciclo los conciertos del museo: "Evolusonancia. Explorando la historia", a las 19.30 horas con entrada libre habrá un recital organizado por Juventudes Musicales de Gijón. Irene Mata a la flauta travesera y Graham Jackson al piano serán los intérpretes invitados.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos".

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone desde ayer "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Avilés y comarca

Teatro familiar gratuito

De la mano de la compañía Higiénico Papel, representarán en el centro sociocultural de La Luz a las 18.00 horas la obra de teatro "El cocinero del Titanic La entrada es gratuita hasta completar aforo y no se permitirá el acceso una vez comenzado el espectáculo.

Taller infantil de animación a la lectura

A las 18.00 horas, La Caracola impartirá un taller de animación a la lectura en la biblioteca Bances Candamo dirigido a público de entre 4 y 8 años. Se requiere inscripción previa en la biblioteca, hay 25 plazas.

Hoy se sale

En el Local Social Abierto se impartirá un programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años. Se trata de un taller de doblaje de películas y contará con juegos de mesa y actividades en marcha en el local.

Teatro en el Centro Niemeyer

A las 20.00 horas la Sala Club del Centro Niemeyer acoge la representación de la obra de teatro "Salto o caída". El precio de la entrada es de 18 euros, mientras que el precio joven es de 5 euros.

Exposición "El contemplanubes"

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge la exposición fotográfica "El contemplanubes", de Pablo Basagoiti Brown. La entrada es gratuita los miércoles y jueves laborables de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas, hasta el 31 de mayo.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Empieza la Folixa na Primavera en Mieres, con música y sidra

Hoy, viernes, comienza en Mieres sus fiestas de la Folixa na Primavera. Desde las 18.00 horas se repartirán los vasos, y a las 20.00, en el parque Jovellanos, tendrá lugar el pregón, con Mercedes Villa, directora de la Escuela de Música de Mieres. A las 21.00 se inicia la fiesta, con los bailes de "Ruxidera", "Prau Llerón", "L’Artusu" y la Banda Gaites Villa de Mieres. A esa misma hora, y hasta las 23.00, se abrirán las pipas de sidra. Desde las 23.00, concierto en el parque, con la música de "Llan de Cubel" y Xosé Lois Romero & Aliboria.

"El corredor del laberinto", cine juvenil en Langreo

Langreo abre un nuevo ciclo de cine juvenil titulado "Peliculón". Hoy, desde las 19.00 horas, podrá verse en el Cine Felgueroso de Sama la película "El corredor del laberinto", primera parte de una trilogía que podrá verse en este ciclo. El 15 de mayo será el turno de "El corredor del laberinto: las pruebas", y el 12 de junio, de "El corredor del laberinto: la cura mortal". Entrada libre.

"Zorra dorada", teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga esta tarde, a las 20.15 horas, la representación de la obra "Zorra dorada", que lleva a escena Elisa Forcano. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro "Xiblón. Menudu putiferiu" en La Felguera

El Centro de Creación Escénica Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hoy, desde las 19.30 horas, la presentación del libro "Xiblón. Menudu putiferiu", de María Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. La entrada es libre. Se trata de un acto que sirve de prólogo a las actividades del Día del Libro organizadas por la Tertulia Encuentros de Langreo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Centro

Semana del Jazz en Villaviciosa

Dentro de la VII Edición de la Semana del Jazz de Villaviciosa, una cita ya consolidada en la vida cultural maliayesa, el Ateneo Obrero acoge a las 19.00 horas un concierto de la banda de jazz "Emilio Ribera Quartet", integrada por los músicos asturianos Emilio Ribera (guitarra), David Hernández (voz, guitarra y cajón), Carlos Laiz (bajo) y Manuel Molina (batería y percusiones), con un proyecto que fusiona jazz y flamenco.

Poesía en Las Regueras

La Casa de Cultura de Santuyanu acoge a las 18.00 hoyras "Pan de Luna", de Alicia Andrés Ramos, una experiencia poética y sensorial donde dialogan dos elementos esenciales: el pan, símbolo de la tierra, alimento básico; y la Luna, símbolo del cielo, lo cíclico y lo misterioso.

Cine en Grado

El Teatro Auditorio de Grado acoge a partir de las 20.00 horas "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos", una sesión en la que se proyectará una selección especial de algunas de las obras que han cosechado más premios durante su recorrido: "No Jungle!", "Ciruela de agua dulge", "El Diañu", "Beyond the Glacier", "Gniele Baila" y "Vas a ser mi memoria siempre".

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

La exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo, se clausura hoy, 17 de abril, en la Casa de Cultura de Pola de Siero. El horario para poder visitarla por última vez es de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Oriente

Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes

FANT Llanes se consolida como plataforma de novedades: Todos los cortometrajes programados para esta edición celebrarán su estreno en Asturias en el marco del festival. Se trata de una propuesta de obras cinematográficas estrenadas entre 2025 y 2026, que recorren desde la animación hasta el terror psicológico y la ciencia ficción. Estos trabajos podrán verse en la Casa de Cultura de Llanes, a partir de las 19.30 h. La jornada de hoy traerá una selección de cortometrajes que explora los límites de lo cotidiano y lo sobrenatural: En The Call, Kiko Prada presenta cómo una simple revisión de facturas de seguros se convierte en una llamada perturbadora. Las lágrimas de Sísifo, de Luis Larrodera, es una carrera contrarreloj donde el protagonista dispone de apenas treinta segundos para intentar burlar a la muerte y salvar su matrimonio. Con un toque histórico y atmosférico llega El Fantasma de la Quinta, de James A. Castillo, que nos sumerge en la psique de un Goya agonizante, acosado por sus propias pinturas negras. Finalmente, El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema, nos acerca a un relato íntimo sobre el dolor y la búsqueda de redención entre la psiquiatría y los ritos populares. Todas las proyecciones son de acceso libre hasta completar aforo.

Circo en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 18.00 horas el espectáculo "Circo Astur", de "Cía. Vuelta y Media", dirigido a público familiar, con números de malabares con manzanas, cuchillos diábolos o equilibrios con botellas de sidra aderezados con música de gaita y tambor, y mucha diversión.

Recital en Colunga

La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas el espectáculo poético "Ser quien a cantar", de Sofía Castañón, un canto desde la música, la imagen, la voz y la palabra en homenaje de las asturianas que ocuparon el espacio público porque fueron quie a cantar de muchas maneras: en la lucha sindical, en el activismo, en las artes, en la política.

Occidente

Cine en Luarca

La Casa de Cultura de Luarca acoge a las 19.00 horas la proyección de la película documental "Volver a casa tar tarde", dirigida por Celia Viada Caso, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante. En 1970, la escritora María Luisa Elío regresó a España después de tres décadas de exilio en México. Quería reencontrarse con un pasado que quizás ya no existía.

Cine en Cangas del Narcea

El teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Líneas discontinuas", dirigida por Anxos Fazáns, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.Bea es una mujer de 50 años que se está separando de su marido. El día en el que tiene que abandonar el hogar en el que ha vivido los últimos veinte años llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama.

Cuentacuentos en El Franco

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El Auditorio de As Quintas, en La Caridad, acoge a las 19.00 horas el cuentacuentos "Un ogro en busca de cuento", a cargo de "Las Cuenteras", dirigido a público familiar. Junto a la narración escenificada con el uso de troqueles se añaden músicas que lo hacen aún más entretenido y ameno, aunando teatro, narración y música.