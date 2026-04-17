Asturias busca veterinarios, psicólogos, gestores de Hacienda y operarios: los cuatro procesos selectivos que acogerá este sábado Oviedo
Los exámenes, que se realizarán en el campus del Cristo, congregarán a más de 1.400 aspirantes
A. G.-O.
El Gobierno de Asturias celebrará este sábado cuatro procesos selectivos a los que están llamados a concurrir más de 1.400 aspirantes. Los exámenes, organizados a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, permitirán cubrir 61 plazas de la Administración autonómica, lo que “contribuirá al refuerzo de los servicios públicos y la renovación de plantillas”.
Las pruebas, que comenzarán a las 10.00 horas, consisten en los primeros ejercicios para el acceso a los cuerpos de Psicología (17 plazas), Veterinaria (17 plazas) y Gestión de Hacienda (10 plazas), correspondientes a la oferta de empleo público de 2022, así como para la categoría de Operario Agroganadero y de Obras Públicas (17 plazas), vinculada a la OEP de 2023.
Con carácter general, los ejercicios consistirán en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos sobre los contenidos de los programas establecidos en cada convocatoria, adaptados a los distintos cuerpos y categorías.
Los aspirantes se repartirán por las facultades de Derecho y de Economía y Empresa del campus del Cristo de la Universidad de Oviedo. Para el correcto desarrollo de las pruebas, el dispositivo contará con la colaboración de 44 empleados públicos.
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