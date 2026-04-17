Asturias, a la vanguardia en rehabilitación

La Unidad de Neurorrehabilitación Avanzada de INYPEMA impulsa la recuperación funcional de sus pacientes tras la especialización europea de las terapeutas Cristina García Lara y Claudia García Santos. La neurorrehabilitación ha dado un salto cualitativo en nuestra región. La Unidad de Neurorrehabilitación Avanzada de INYPEMA ha anunciado el lanzamiento de nuevos programas de terapia intensiva, una metodología que rompe con los esquemas tradicionales de rehabilitación. Esta unidad cuenta con más de 15 profesionales especializados, robótica y tecnología innovadora de apoyo. La excelencia de estos programas de terapia intensiva se sustenta en la especialización del equipo clínico de INYPEMA. Muestra de ello es la reciente estancia de Cristina García Lara (terapeuta ocupacional) y Claudia García Santos (fisioterapeuta), quienes han dedicado varios meses a una formación intensiva en el Centro Europeo de Neurociencias (CEN). Allí, han trabajado codo con codo con los principales referentes a nivel europeo en metodologías de neurorrehabilitación de última generación, especializándose en la técnica de Uso Forzado.

El "Uso Forzado", una técnica revolucionaria

Esta técnica es, hoy en día, una de las herramientas con mayor respaldo y evidencia científica internacional para la recuperación funcional de personas con daño cerebral o patologías neurológicas ¿Qué es el «Uso Forzado» y por qué es revolucionario? A menudo, tras un ictus o lesión cerebral, el paciente cae en lo que se denomina «desuso aprendido»: deja de utilizar el lado afectado porque le resulta difícil, compensando todo con el lado sano. Aunque el nombre «Uso Forzado» pueda sugerir una limitación física, la esencia de esta metodología es el entrenamiento de práctica masiva y repetitiva. No se trata solo de impedir el uso del miembro sano, sino de crear una necesidad real y constante de que el cerebro vuelva a «comunicarse» con la zona afectada. «Contar con profesionales como Cristina y Claudia, formadas con la élite europea de esta disciplina, permite que nuestros pacientes reciban un tratamiento que hasta hace poco solo estaba disponible en grandes centros de investigación internacionales», señalan desde la Unidad. Uno de los pilares de la Unidad son los Programas de Rehabilitación Intensiva. A diferencia de las sesiones aisladas de una hora, estos programas concentran el esfuerzo en periodos de tiempo definidos, aprovechando al máximo la neuroplasticidad (la capacidad del cerebro para reorganizarse). Los beneficios de este tipo de neurorrehabilitación son claros: mayor rapidez en la recuperación y más impacto en la vida diaria de los usuarios, así como mejor motivación ante el proceso rehabilitador.