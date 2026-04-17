La atención primaria de Asturias se reivindica en Gijón: "Es el eje vertebrador del sistema sanitario"

"La atención primaria es el eje vertebrado de la atención sanitaria y los directos (de atención primaria) juegan un papel muy importante". Aquilino Alonso, gerente del Sespa, inauguró con estas palabras el II Foro de Directores de Equipos de Atención Primaria de Asturias, un encuentro organizado por el Colegio de Médicos de Asturias en su sede de Gijón. Defendió el gerente que la reorganización del mapa sanitario, ahora con tres grandes gerencias, se complementa con la creación de la figura del director de atención primaria, que pretende "darle relevancia" a este primer eslabón de la atención a pacientes. "Nos permitirá tener una mayor agilidad en la toma de decisiones, conseguir que en todas las áreas de Asturias se trabaje de forma similar o parecida, adaptándonos al territorio", aseguró el responsable, que aseguró que las mejoras organizativas del nuevo mapa sanitario "se notarán de forma paulatina" a partir de ahora.

La reorganización del mapa sanitario de Asturias implicará, a juicio del gerente, cumplir con la vieja demanda de los médicos de familia: reducir las obligaciones del papeleo. "Queremos conseguir una atención primaria que dé respuesta clara a los ciudadanos y que a la vez aquellas cosas burocráticas que no tienen por qué estar en la consulta de los médicos o de enfermería podamos hacerlas de forma sistemática y fuera de la consulta", aseguró Alonso: "Eso dará tiempo para poder incrementar la atención sanitaria".

Señaló también el gerente del Sespa que, para los pacientes, la nueva hoja de ruta no será tan visible. "Los ciudadanos no deben notar nada por la modificación del mapa y los profesionales en su trabajo diario tampoco: van a seguir trabajando en los mismos dispositivos, van a seguir trabajando de la misma forma, pero habrá menos burocracias". También comentó Alonso algunas pautas para esa "desburocratización". Entre ellas, se "reorganizarán" las agendas de los equipos.