La Audiencia rechaza excarcelar a los dos primos que facilitaron información a "La Santa" para matar a "El panameño"

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado poner en libertad provisional a Luis Aníbal J. G. y Rigoberto Antonio J. R., los dos primos detenidos por facilitar información a la organización criminal dominicana "La Santa" para localizar y matar al panameño Emiliano Burke, en enero del año pasado.

Rigoberto Antonio habría metido en el coche de Burke un localizador y habría monitorizado sus movimientos, facilitando al sicario que mató a "El Panameño" el lugar donde se encontraba. Luis Aníbal, aparte de conectar a Burke con "La Santa" para facilitarle 12 kilos de cocaína, que luego el panameño no pagó, facilitó datos sobre el paradero de la víctima, con la que estaba en el momento del asesinato, registrado en una carretera junto a la estación de Lugo de Llanera.

El tribunal presidido por Francisco Javier Iriarte, aunque la ponente ha sido la magistrada Mireia Ros de San Pedro, estima que hay que rechazar el recursos de ambos detenidos, al considerar que hay riesgo de fuga, ya que ambos son oriundos de la República Dominicana y dados sus contactos con "La Santa", podrían disponer de medios para huir y eludir la acción de la justicia.

La Audiencia también considera que hay riesgo de reiteración delictiva, debido a que ambos carecen de medios de vida, y ante esa ausencia dependen económicamente de la organización criminal "La Santa", por lo cual se verían obligados a cometer nuevos delitos.

Los dos investigados, defendidos por Ricardo Arribas, habían pedido su excarcelación por su arraigo en Asturias, al vivir ambos con sus parejas e hijos en Oviedo, uno en Gascona y el otro en los Cuatro Caños.

Aún está pendiente de dilucidar la solicitud de excarcelación de José Enrique G. S., defendido por Javier Busto, quien asegura que estaba en la República Dominicana cuando ocurrieron los hehcos y no pudo facilitar apoyo logístico a los autores materiales del crimen, el sicario llegado de Francia Elías G. G., y José Antonio D. Ch., alias "Ultimo" (asistido por José Miguel Méndez), residente en la localidad barcelonesa de Llinars de Vallés, uno de los que encargó el crimen.

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El próximo lunes, 27 de abril, prestarán declaración el hijo de la víctima, que ejerce la acusación particular, asesorado por el letrado Fernando Barutell, y el segundo joven que estaba Emiliano Burke la noche que le mataron. El día 29 prestarán declaración otros tres testigos.