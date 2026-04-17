Las ayudas que las autoescuelas de Asturias piden para evitar subir las tarifas: "Habrá que valorar cuánto nos supone"

Las autoescuelas asturianas, al límite. El incremento en el precio de los carburantes deja en un limbo a las empresas del sector, que barajan subir las tarifas de las clases prácticas. El presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias, Rubén Castro, asegura que la decisión será "individual" y recaerá en "cada empresa".

"Los empresarios tendrán que valorar cuánto les supone a día de hoy y valorar si deciden subir los precios", explica Castro. A su juicio, el sector está "igual de afectado que los transportistas". Sin embargo, denuncia, no cuentan con "ninguna ayuda extra" más allá de la rebaja del 10% que el Gobierno nacional estableció para los particulares.

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Una subvención que en el caso de los transportistas sumaría otros 20 céntimos extra por litro. Una ayuda que ahora solicitan las autoescuelas al entender que su medio de trabajo depende 100% de los carburantes. De no revertirse esta situación, muchas de ellas deberán subir los precios. Una subida que rondaría entre el 10% y el 20%.