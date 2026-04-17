Bernardo Fernández: "La división entre las alas y el centro es todavía necesaria"

Bernardo Fernández, vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y padre del Estatuto asturiano, acudió al Foro de la Cámara de Oviedo para hablar de la evolución de la autonomía y su organización institucional desde 1982. En la presentación, el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, aseguró que "Fernández es un más que justo merecedor de la Medalla de Asturias, gracias a personas como él, hoy tenemos una base institucional sólida sobre la que seguir construyendo nuestro futuro".

Fernández llegó al acto acompañado del primer Presidente electo de Asturias, Pedro de Silva, en cuyos gobiernos fue consejero de Presidencia, de 1983 a 1991, y cuyo libro de memorias ("Lo que queda a la espalda") recomendó vivamente, incitando incluso a rellenar sus "pequeños silencios y elipsis corteses".

Comenzó evocando los estudios del Sadei sobre la autonomía o el ingreso en la UE: "Fueron estudios que movilizaron a las fuerzas sociales y económicas en una reflexión imprescindible, y creo que procede repetirlos, para ver la influencia del Gobierno y de la autonomía".

"Reflexión colectiva"

El Estatuto "fue fruto de una reflexión colectiva" y se hizo "a varias manos". Quiso citar algunas: Ignacio de Otto, Juan Luis de la Vallina y Francisco Bastida, miembros como él de la llamada "comisión de los ocho", pero no se olvidó del propio Pedro de Silva, de Jaime Montalvo, Fernando Morán, Luis Gómez Llorente, Álvarez Cascos o Emilio García Pumarino. Incluyó también a altos funcionarios como Fernando Elías Gutiérrez, quien fue secretario general de Presidencia durante 11 años, o el letrado de la Junta José Tuñón Bárzana.

A la hora de elaborar el Estatuto, dijo, se optó por uno "breve", para que "el proceso autonómico fuera consensuado entre los grupos mayoritarios y tuviera un desarrollo homogéneo". Luego, siete años después, se buscaría "ampliar el techo estatutario". Se buscó, añadió "una estructura simple: Junta, Consejo y presidente", descartando órganos auxiliares si éstos ya existían a nivel nacional.

Fernández planteó si ha llegado el momento de una reforma del Estatuto. No se pronunció abiertamente, aunque citó a Portalis en el Preámbulo del Código Civil francés: "No hacen falta leyes y reformas inútiles que debiliten las necesarias". Vio con mejores ojos los "ajustes finos" a los que alude el jurista Alberto Arce Janáriz, poco partidario, "por su coste jurídico", de uno de los "éxitos" del Estatuto, el sistema de elección del Presidente, que no permite votos en contra. "El coste jurídico es real, admito la crítica, pero fue para impedir el bloqueo de las minorías", explicó. Se preguntó si es necesaria "una legislación de urgencia", o si debería haber en Asturias decretos leyes. "¿Es necesario remover los límites del derecho de disolución?", añadió. "Y aunque no forma parte del Estatuto, ¿es necesario reformar la ley electoral? Dudo que hoy en día no siga siendo necesaria la fragmentación entre las alas y el centro. Es un mito que una circunscripción única sea mucho más proporcional ", opinó. Y aseguró que los asturianos tendrán que pronunciarse sobre la llingua en caso de una reforma. También abogó por evaluar de forma continua la eficacia, el rendimiento y el buen gobierno de la administración, frente al reto decisivo de la digitalización y la Inteligencia Artificial.

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Preguntado por Carlos Paniceres, se mostró favorable a un diseño metropolitano de los servicios en el centro, pero no a estructura supramunicipal. Pedro de Silva se mostró contra una estructura metropolitana: "El Principado debe recuperar las funciones de la diputación y atender a los concejos pequeños. Sí debe haber una red integrada de comunicación rápida y dar más poder a la CUOTA para resolver los problemas del territorio".