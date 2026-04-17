CTIC liderará una red que impulsará la computación cuántica en defensa en España
El proyecto "Arqade", en el que participan otros cuatro centros tecnológicos", buscará minimizar el impacto de esta tecnología en la seguridad de las comunicaciones digitales
El Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) ha sido seleccionado para liderar el proyecto “Arqade”, una red de investigación en tecnologías cuánticas aplicada a la defensa. Su objetivo será desarrollar aplicaciones para anticipar el impacto de esta tecnología en la seguridad de las comunicaciones digitales.
“‘Arqade’ desarrollará soluciones orientadas a mejorar la seguridad y la operatividad en entornos de defensa, con casos de uso como: coordinación de sistemas autónomos sin dependencia de señal GPS, protección de redes de comunicación frente a ciberataques avanzados, desarrollo de algoritmos cuánticos aplicados a escenarios reales”, explican desde CTIC.
Esta alianza, que reúne a cinco centros tecnológicos españoles, nace “para dar respuesta a uno de los grandes retos actuales: el impacto de la computación cuántica en la ciberseguridad y en los sistemas de información críticos, tanto en entornos militares como civiles”.
Junto a la institución asturiana, formarán parte de esta investigación los centros tecnológicos Eurecat, Nacional (ITG), ITI y el AIR Institute. Entre todos aportan capacidades complementarias en algoritmia cuántica, inteligencia artificial, ciberseguridad y transferencia al ecosistema de defensa.
La red contará, además, con cerca de 50 investigadores y el respaldo de 39 empresas e instituciones vinculadas al sector defensa y a las tecnologías cuánticas, reforzando así la conexión entre investigación y aplicación real. Además, la red trabajará en la capacitación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la industria para la adopción de estas tecnologías.
Este proyecto, concluyen en CTIC, “se alinea con las estrategias de la Unión Europea y la OTAN, y refuerza el posicionamiento de España en el desarrollo de tecnologías críticas, contribuyendo a la autonomía tecnológica en un ámbito clave para la seguridad”.
“Arqade” está financiado en el marco del programa de ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
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