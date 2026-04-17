CTIC liderará una red que impulsará la computación cuántica en defensa en España

El Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) ha sido seleccionado para liderar el proyecto “Arqade”, una red de investigación en tecnologías cuánticas aplicada a la defensa. Su objetivo será desarrollar aplicaciones para anticipar el impacto de esta tecnología en la seguridad de las comunicaciones digitales.

“‘Arqade’ desarrollará soluciones orientadas a mejorar la seguridad y la operatividad en entornos de defensa, con casos de uso como: coordinación de sistemas autónomos sin dependencia de señal GPS, protección de redes de comunicación frente a ciberataques avanzados, desarrollo de algoritmos cuánticos aplicados a escenarios reales”, explican desde CTIC.

Esta alianza, que reúne a cinco centros tecnológicos españoles, nace “para dar respuesta a uno de los grandes retos actuales: el impacto de la computación cuántica en la ciberseguridad y en los sistemas de información críticos, tanto en entornos militares como civiles”.

Junto a la institución asturiana, formarán parte de esta investigación los centros tecnológicos Eurecat, Nacional (ITG), ITI y el AIR Institute. Entre todos aportan capacidades complementarias en algoritmia cuántica, inteligencia artificial, ciberseguridad y transferencia al ecosistema de defensa.

La red contará, además, con cerca de 50 investigadores y el respaldo de 39 empresas e instituciones vinculadas al sector defensa y a las tecnologías cuánticas, reforzando así la conexión entre investigación y aplicación real. Además, la red trabajará en la capacitación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la industria para la adopción de estas tecnologías.

Este proyecto, concluyen en CTIC, “se alinea con las estrategias de la Unión Europea y la OTAN, y refuerza el posicionamiento de España en el desarrollo de tecnologías críticas, contribuyendo a la autonomía tecnológica en un ámbito clave para la seguridad”.

“Arqade” está financiado en el marco del programa de ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).