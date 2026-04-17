El dueño de la mina de Ibias gana tiempo y promete pagar dos nóminas el martes a la plantilla, que lleva un año sin cobrar

El dueño de Mina Miura, en Ibias, ha ganado tiempo ante la plantilla al comprometerse a abonar este martes 20 de abril dos nóminas de todas las que adeuda, correspondientes al último año. Además, el representante legal del empresario madrileño Fernando Martínez Blanco, se comprometió a establecer un plan de pagos a 120 días del resto de mensualidades, añadidas a las que se generen.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, un total de 13 trabajadores de la explotación habían reclamado judicialmente el despido, tras un año sin cobrar. La explotación dejó de pagar nóminas en abril del año pasado y la empresa titular de los derechos mineros, Carbones La Vega, que era propiedad del empresario Chus Mirantes, fue vendida a Martínez Blanco en octubre. Chus Mirantes es el empresario minero tras las empresas que operaban en Cerredo, donde el pasado marzo de 2025 fallecieron cinco trabajadores y otro más en 2022, y que extrajeron carbón de manera ilegal.

El nuevo dueño se había comprometido a pagar las deudas, pero solo abonó una nómina. Tras doce meses de impagos, el empresario ha hecho otra propuesta en el momento en que las partes iban a entrar en sala en el juzgado número 3 de lo Social de Oviedo. Los trabajadores han aceptado este nuevo compromiso, pero el juez ha fijado para el 5 de junio una nueva vista, en la que comprobará si se ha cumplido la promesa.

Según expuso la representación legal del propietario de la mina, el plan de Francisco Martínez Blanco es reanudar la explotación en Mina Miura el próximo mes de mayo. Sin embargo, el compromiso no despeja del todo las sombras sobre la viabilidad futura de la explotación. Si bien Carbones La Vega ha solicitado ante el Ayuntamiento un permiso para explotar una nueva capa de carbón, aún debe al consistorio una cuantía cercana a 40.000 euros de anteriores licencias no abonadas.

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En cualquier caso, la vuelta a la actividad de la mina conllevará un permiso de la dirección general de Minas del Principado, que quedará supeditado a que el Instituto de Transición Justa analice si la explotación debe devolver ayudas concedidas al cierre en el plan de clausura de 2018. Carbones La Vega no cuenta en estos momentos con facultativo designado.