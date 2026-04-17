Un exjefe de Defensa ve un móvil económico tras la guerra de Irán: "Están sacando mucho dinero"
Julio Rodríguez, vinculado a Podemos y exresponsable del Estado Mayor, anima a la presión ciudadana para detener conflictos bélicos
Julio Rodríguez, quien fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) de las Fuerzas Armadas y actual secretario de Paz y Seguridad de Podemos, analizó este viernes en una charla en Oviedo la situación geopolítica actual y los últimos movimientos de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
"Muchas veces estas guerras se acaban cuando dejan de alimentarlas los que las promocionan y aquí están sacando mucho dinero las grandes petroleras, las bancas, las industrias tecnológicas...", afirmó. Aunque, para él, "únicamente la presión ciudadana es la que hace que este tipo de conflictos se detengan".
Porque, en ocasiones, lamentó, los líderes políticos se lanzan a las guerras "sabiendo que quienes van a sufrir el mayor pago son las personas más vulnerables, y no quienes ganan mucho dinero con este tipo de conflictos". E insistió en el papel que deben jugar los movimientos ciudadanos: "Hay veces que parece que lo que se pretende es que funcione la estrategia del miedo y que la sociedad esté anestesiada pensando que no existe otra solución".
En opinión de Rodríguez, el debate debería ir más allá de si realmente el rearme es o no necesario. "Habría que hablar mmuchas más veces de seguridad humana, habitacional, medioambiental... Creo que es un debate muy importante porque también necesita recursos, los mismos que se dedican a incrementar el gasto en armamento; habría que gastarlos en lo que el ciudadano considera que es más importante para su seguridad", defendió.
Rodríguez estuvo acompañado por Belén Suárez Prieto, portavoz de Podemos en Oviedo, y por Diego Ruiz de la Peña, coordinador autonómico del partido.
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