FADE y la Cámara de Comercio de Oviedo coinciden al pedir activar "la vía política" en el peaje del Huerna más allá de los tribunales

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Cámara de Comercio de Oviedo han coincidido en el diagnóstico sobre la polémica generada en torno al peaje del Huerna, intensificada después de que el Principado haya decidido interponer un recurso ante el Supremo por la concesión de la autopista. El recurso se presenta después de que el Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, haya inadmitido la petición administrativa de Asturias. Las posiciones entre el Principado y Transportes están muy alejadas y el choque político entre dos administraciones del PSOE es evidente.

En este contexto, el empresariado muestra su apoyo a la vía judicial, pero reclama que no se agote la política, que requiere una negociación entre Asturias y Madrid que se antoja complicada. La FADE, al igual que el Principado, también solicitó la nulidad del peaje por vía administrativa. «Cuando nos contesten o se acabe el plazo, seguiremos la misma vía judicial que el Principado», indicó esta mañana María Calvo, presidenta de FADE, anticipando el recurso que interpondrá también la organización empresarial.

«Es una pena que tengamos que recurrir a la vía judicial, con la tardanza que eso conlleva, y que no haya medidas por parte del Ministerio. Los asturianos ya lo hemos dicho: sufrimos un agravio injusto que consideramos que es ilegal. El agravio se intensifica con el estado de la carretera. Hay que ir a los tribunales, sin abandonar la vía política y la insistencia ante el Ministerio», señaló en un acto de FADE.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, también se pronunció sobre el asunto del peaje y reclamó abrir una negociación política con la intervención directa de Adrián Barbón, presidente del Principado.

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«Es absolutamente necesario, de forma paralela, abrir una vía política de negociación con el Ministerio. Tenemos problemas de entendimiento, no solo con el peaje, que es importante, pero hay más cuestiones, como los accesos a El Musel o la autovía del Suroccidente. También la posible transferencia de las competencias ferroviarias. Hay muchas que pasan por el Ministerio de Transportes y tenemos serias dificultades para mantener una relación fluida. Hago un llamamiento a que se constituya la agenda bilateral. Le pido al presidente del Principado que solicite al Gobierno de España esa reunión. La parte jurídica tiene su recorrido, suele tardar bastante tiempo, pero en el ámbito de la negociación política se podrían acelerar acuerdos o buscar situaciones transitorias», destacó Paniceres.