FADE pide que los planes de defensa en Asturias incluyan a Indra y Santa Bárbara: "Hay espacio para las dos"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha expresado este viernes su deseo de que "Indra siga adelante con sus planes de inversión en Asturias", pero que "desde luego también se cuente con Santa Bárbara, que ya está aquí y tiene su saber hacer". "Hay espacio para las dos", ha afirmado Calvo en el contexto del rechazo, por parte del Ministerio de Defensa, del recurso de alzada presentado por esta segunda empresa contra los contratos del Gobierno para que Indra fabrique 536 obuses autopropulsados en su nueva fábrica de Gijón.

"Desde Asturas lo que tenemos que hacer es potenciar el sector de la defensa que tenemos y las inversiones que están por venir, no podemos desperdiciar ninguna oportunidad", ha señalado Calvo antes de la presentación del programa de tutelaje "Ella Lidera" para mujeres directivas asturianas.

La presidenta de FADE ha argumentado que, "en un sector con tantísimo potencial de crecimiento y tantísima inversión, hay lugar para las dos [Indra y Santa Bárbara]", y ha remarcado que "lo importante es que Asturias se posicione como un polo esencial en el sector de la defensa".

Ante el bloqueo del recurso por parte del Ministerio de Defensa, Santa Bárbara ha anunciado que continuará el proceso contra las adjudicaciones a Indra mediante un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia.

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Además, el choque entre ambas partes también se libra en paralelo en el Tribunal Supremo por otra vía. La empresa presentó en enero un recurso contencioso-administrativo contra los préstamos públicos de 3.000 millones de euros concedidos para llevar a cabo los dos programas de obuses en el Tallerón de Gijón.