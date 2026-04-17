Fallece Josefina Díaz, madre de Francisco Costales, director de desarrollo de LA NUEVA ESPAÑA
Josefina Díaz Meana, madre de Francisco Costales, director de desarrollo de LA NUEVA ESPAÑA, falleció ayer en Oviedo a los 84 años . La mujer había sido ingresada un día antes en el Hospital Central de Asturias (HUCA) tras sufrir una indisposición.
Josefina Díaz, conocida cariñosamente por los suyos como "Fifi", deja viudo, Frutos Costales Álvarez, con el que estuvo 60 años casada. Tenía dos hijos, Francisco e Isaac. Huérfana desde muy joven de padre, se hizo costurera por herencia materna. Los suyos la recuerdan como una madre, esposa y hermana "discreta y sencilla". El funeral tendrá lugar hoy en la iglesia parroquial de San Antonio de Padua (Padres Capuchinos) a las 18 horas.
Todos los que hacemos LA NUEVA ESPAÑA nos sumamos en este duro trance al dolor de la familia.
