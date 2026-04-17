La filial de blindados de Indra, con sede en Gijón, acelera las contrataciones y ya tiene 200 empleados

Indra Land Vehicles, la filial que la multinacional española de defensa Indra ha creado para desarrollar vehículos militares terrestres y que tendrá su sede y su principal fábrica en Gijón, ya cuenta con unos 200 empleados. Lo ha indicado este viernes el director de la filial, Frank Torres, en un encuentro informativo online.

La compañía está acelerando las contrataciones y solo en el primer trimestre del año se han incorporado a Land Vehicles medio centenar de profesionales, según confirmaron fuentes conocedoras. La previsión de la empresa es alcanzar los 350 trabajadores a finales de este año.

El baluarte de Land Vehicles es la nueva factoría de blindados construida en el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón. Los 156 operarios de calderería pesada procedentes de Duro se han incorporado a Indra, que está acometiendo una inversión de 130 millones de euros en las instalaciones gijonesas para adecuarlas a la producción de los sistemas terrestres con los que el Gobierno español quiere renovar las fuerzas armadas.

Según ha explicado Torres, la compañía ya tiene lista la nave central del Tallerón para los trabajos de integración del 8x8 "Dragón" y el de Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC). También está finalizada la pista de pruebas donde se probarán los blindados, en el exterior del recinto. El directivo ha avanzado que antes de que termine el año también estarán adaptadas el resto de naves para la producción de 536 obuses autopropulsados sobre cadenas y ruedas.

Además, la empresa acaba de formalizar un acuerdo con la italiana Iveco para desarrollar los nuevos vehículos anfibios (es decir, capaces de circular en tierra y mar) para la Infantería de Marina. El contrato gubernamental consiste en la fabricación de 34 blindados por un importe de 370 millones de euros. Los trabajos se extenderán hasta 2030.

Según Torres, este programa generará 200 empleos directos y 400 indirectos. El proyecto se reparte del siguiente modo: Iveco fabricará la plataforma de los blindados (chasis y ruedas); Indra, los sistemas de transmisión y control; y la firma madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), las torres de munición.

El directivo ha indicado que este programa se llevará a cabo "a caballo" entre la factoría de El Tallerón y un segundo centro productivo que Indra prevé implantar también en Asturias, aunque aún no se ha concretado su localización. La empresa de defensa ha considerado el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo), pero las partes discrepan en el precio.

Un millar de blindados

En total, sumando los cinco programas adjudicados por el Gobierno, Indra aspira a fabricar, tanto en solitario como en alianza con otras empresas, casi un millar de blindados en el Tallerón. Los contratos suman unos 10.000 millones de euros de inversión y las entregas el Ejército español tendrán lugar hasta 2035.

La carga de trabajo estimada para la próxima década es lo que ha llevado a la compañía española a intensificar las contrataciones en Land Vehicles. La mayoría de los puestos de trabajo se desempeñarán el Tallerón, que Indra convertirá en la sede de todas sus actividades en Asturias. No obstante, algunos profesionales ejercerán su labor en las oficinas centrales de la multinacional, en Alcalá de Henares (Madrid).

Noticias relacionadas

Cargos relevantes

Fuentes al tanto de este proceso precisan que, de las 50 personas que han fichado por Land Vehicles en lo que va de año, alrededor de una veintena proceden de Santa Bárbara Sistemas, la mayor parte de su planta de blindados en Trubia (Oviedo). Algunos son cargos relevantes, como Modesto Martínez, actual director de desarrollo de negocio, que anteriormente era director de ventas para Oriente Próximo de Santa Bárbara.