"El límite actual es el nervio óptico; es imposible trasplantarlo, como el cerebro", asegura el oftalmólogo Luis Fernández-Vega en la clausura de la XI Semana de la Ciencia

La visión no es solo el sentido que más información aporta al cerebro, sino que es, casi, el puente principal de la experiencia subjetiva con la realidad. Al respecto, es conocido en toda España y gran parte del extranjero, como se suele decir, que en Asturias hay una familia fuera de serie que sabe "un poco" dentro de este campo científico. Uno de los miembros de esta brillante saga de la rama médica es el doctor Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), que clausuró ayer la XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas", que impulsa LA NUEVA ESPAÑA.

El ponente ofreció una travesía por los 23 milímetros que mide el ojo humano, un espacio minúsculo donde la tecnología láser, la terapia génica y la investigación básica asturiana están logrando hitos que hace una década parecían ciencia ficción. No obstante, también hay muros, advierte el joven. "El límite actual es el nervio óptico; es imposible trasplantarlo, igual que no existen trasplantes de cerebro", expuso, aunque también tuvo tiempo de desmentir mitos sobre la visión con buena dialéctica, emotividad al exponer la operación ocular realizada a su madre, la cual calificó como uno de los momentos "más especiales o más trascendentales dentro de mi carrera quirúrgica".

Luis Fernández-Vega, en la clausura de la XI Semana de la Ciencia: en imágenes / Ángel González

Bajo el título "Ciencia que ilumina: curiosidades y futuro de la salud ocular", el conferenciante combinó en el Bioparc Acuario de Gijón el rigor clínico con una cercanía divulgativa que permitió al público asomarse a las patologías más frecuentes, pero también a la rebotica de una saga médica que es referencia mundial. "Si he visto más lejos es porque he caminado a hombros de gigantes", citó Amador Menéndez, coordinador de las jornadas, para referirse a este joven de la familia Fernández-Vega con esa paráfrasis de las palabras de Isaac Newton, destacando la capacidad del profesional para liderar no solo la asistencia clínica, sino la investigación de vanguardia y la docencia, ya que también es profesor en la Universidad de Oviedo.

Yago González, periodista de la sección de Economía de este diario y amigo de la infancia del médico, se encargó de moderar la sesión. González, que destacó el "rigor, la preparación y la vocación absoluta" de Fernández-Vega, le glosó no solo como un referente internacional, sino como una persona "profundamente trabajadora que lleva la preocupación por sus pacientes más allá de la consulta".

Desmontando mitos cotidianos

Tras estas palabras, arrancó la intervención propiamente dicha, desmontando los mitos más comunes que rodean la salud visual en la era digital. "La pantalla en sí no daña el ojo", sentenció el doctor, rompiendo una de las creencias más extendidas. Según explicó, no existe evidencia científica de que la luz de los dispositivos electrónicos dañe los tejidos oculares, por lo que desaconsejó el uso de filtros de luz azul con fines estrictamente oftalmológicos, como recomiendan ciertas corrientes actuales de "biohacking". "Lo que debemos aprender es a usarlas bien: no abusar, buscar buena iluminación natural y aplicar la regla del 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a una distancia de 20 pies (seis metros) para relajar el enfoque", detalló.

Del mismo modo, el ponente abordó la relación entre nutrición y vista. Si bien la vitamina A de alimentos como la zanahoria es fundamental, la clave reside en la dieta mediterránea y en el aporte de nutrientes como el zinc, el omega-3 o la coenzima Q10, elementos que la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO) estudia minuciosamente para frenar el envejecimiento ocular. "Por mucha zanahoria que comamos no vamos a poder ver a través de las paredes", bromeó.

El doctor Fernández-Vega puso, a su vez, en valor la singularidad del modelo asturiano. "Es extremadamente raro en Europa tener a 30 investigadores básicos trabajando dentro de las paredes de un centro clínico", aseguró, refiriéndose a la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), que forma parte de las instituciones del conglomerado familiar. Esta conexión entre el laboratorio y el quirófano ha permitido hitos como la "Endo-K", una prótesis para trasplantes de córnea complejos diseñada íntegramente en Oviedo y que ya se exporta a países como Canadá, Estados Unidos o Japón. "Es una solución para pacientes que, de otra forma, no tenían ninguna esperanza de recuperación", subrayó.

En el ámbito de las terapias avanzadas, el futuro pasa por la regeneración de tejidos mediante células madre y la fabricación de córneas artificiales; un campo donde el instituto es pionero en la aplicación de endotelios artificiales de tecnología israelí, habiendo realizado ya 40 implantes desde 2023.

El factor humano: operar a una madre

El momento de mayor carga emotiva de la tarde llegó cuando el doctor compartió con el auditorio el proceso quirúrgico de su propia madre, Victoria Fernández-Felgueroso. A través de un vídeo que documentaba desde la llamada telefónica previa hasta el beso final tras la intervención, los asistentes pudieron ver la aplicación de una lente trifocal tórica en un entorno de máxima precisión y afecto. "Es uno de los momentos más trascendentales de mi carrera", confesó el médico, ejemplificando cómo la tecnología de vanguardia (láser de femtosegundo e incisiones de apenas 2 milímetros) se pone al servicio de lo más sagrado, como es la familia.

Este testimonio sirvió para dar a conocer al coliseo, que se mostró muy interesado y participativo en el turno de preguntas, las soluciones a la catarata y la presbicia, patologías que afectan a la práctica totalidad de la población a partir de los 45 años. "A esa edad el cristalino pierde su magia, su capacidad de enfoque, salvo en los miopes, que juegan con ventaja en la visión de cerca", añadió en el acto, al que también acudieron Marcos Alonso, gerente de este diario; Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón; Jorge Álvarez, director de Bayer en Asturias, y Rufino Orejas, representante de la Química del Nalón.

El tono se volvió más preventivo al hablar del glaucoma, una enfermedad que el ponente calificó como "el ladrón silente de la visión". Al perderse la vista de forma periférica, el paciente no es consciente del daño hasta que el nervio óptico está gravemente afectado. "Se estima que en España la mitad de los casos de glaucoma no están diagnosticados", advirtió, instando a realizar revisiones periódicas a partir de los 45 años. Asimismo, alertó sobre la "epidemia de miopía" que se avecina. La OMS prevé que en 2050 la mitad de la población mundial será miope debido al exceso de trabajo en distancias cortas y la falta de tiempo al aire libre. "En países como China ya se obliga a los niños a pasar horas de recreo bajo el sol para frenar esta progresión", explicó.

"La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, se acaban aplicando", concluyó Luis Fernández-Vega citando a Severo Ochoa, dejando en el aire del Acuario de Gijón un mensaje de optimismo: la luz de la ciencia sigue siendo la mejor herramienta para iluminar el futuro de la sociedad.

Resumen de la semana y "Semillero Científico"

Como cierre de la semana, Amador Menéndez realizó un balance de las cinco jornadas, recordando cómo la inteligencia artificial de Pablo Rodríguez, la pediatría crítica de Corsino Rey, los materiales inteligentes de Patricia López y la energía solar de Gloria Rodríguez han conformado un mosaico de conocimiento que sitúa a Asturias en la vanguardia científica. Únicamente resta un evento, recordó Menéndez, que será el miércoles próximo, día 22 de abril: el "Semillero Científico", donde se sensibilizar sobre las vocaciones científicas a los menores. Será en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, el Calatrava, a las 12 de la mañana, orientado a jóvenes pero también abierto a todo tipo de público.

Noticias relacionadas

La Semana de la Ciencia, organizada por LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón, además de la colaboración de Idonial y la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado.