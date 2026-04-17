Médicos del Sespa convoca una huelga del 27 al 30 de abril para exigir una jornada laboral igual a "la del resto de empleados públicos"
El colectivo también reivindica un plan para reducir progresivamente las agendas de la atención primaria hasta un máximo de 35 pacientes, así como subsanar "el resto de desequilibrios salariales"
Agencias
La Plataforma Médicos del Sespa, recientemente instaurada como sindicato, anunció ayer la convocatoria de una huelga entre los días 27 y 30 de abril para exigir, entre otras reivindicaciones, la limitación de la jornada laboral total efectiva de 35 horas semanales.
El colectivo reivindica una jornada laboral igual a "la del resto de empleados públicos" o, en su defecto, "aplicar un sistema de descansos efectivos a las horas que superen la jornada de 35 horas semanales", todo ello "con una computación real del tiempo trabajado a efectos de vida laboral". También exigen, entre otras mejoras, un plan para reducir progresivamente las agendas de la atención primaria hasta un máximo de 35 pacientes, así como subsanar "el resto de desequilibrios salariales".
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