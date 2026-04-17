Nieves Roqueñí no acudirá al viaje institucional de Barbón a México por el ingreso hospitalario de un familiar

El Puerto de Gijón no estará representado en el viaje institucional que Adrián Barbón hará a Mexico la próxima semana para fortalecer las relaciones empresariales entre Asturias y el país azteca, uno de los mercados con mayor proyección de América Latina. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, ha cancelado su presencia ante el ingreso hospitalario de un familiar.

Según explican fuentes del Puerto, Roqueñí decidió este jueves, tras la hospitalización de un familiar directo, suspender el viaje que tenía previsto a Guatemala para participar en una jornada de la UNCTAD (agencia de la ONU con la que hace años que colabora El Musel). Desde allí se trasladaría posteriormente a México para reunirse con la delegación asturiana.

Su ausencia no la cubrirá ningún otro directivo de la Autoridad Portuaria. La razón que trasladan es que el viaje ya estaba organizado para que la persona que fuera fuese la presidenta.

La cancelación del viaje de Roqueñí a México, aunque por causa sobrevenida, llega en plena crisis por la gestión minera en la región. La actual presidenta del puerto de Gijón ha sido señala por su etapa como Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. La oposición ha reclamado a Barbón su cese inmediato, petición a la que se sumaron también desde el Ayuntamiento de Gijón. Aunque el Presidente ha rechazado, por el momento, hablar de responsabilidades políticas, a la espera del dictamen final de la comisión de investigación parlamentaria.

Esta iba a ser la primera vez que Barbón y Roqueñí coincidiesen, al menos públicamente, desde que el informe de la Inspección General de Servicios desatase la polémica. Por tanto, la ausencia de la presidenta del Musel retrasará un encuentro, y una fotografía, que actualmente cobra una gran repercusión mediática.

Intensa agenda en México

El viaje de Barbón a México contará con una amplia representación del tejido empresarial asturiano. Habrá representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y un grupo de firmas líderes de sectores clave. También acudirá el presidente del puerto de Avilés, Santiago Rodríguez (aunque su presencia no está recogida en la última nota informativa del Principado).

La agenda incluye una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte, y otra con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). El miércoles, Barbón conversará con empresarios asturmexicanos y se reunirá con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El jueves 23, el presidente visitará la Cámara Oficial Española de Comercio en México y celebrará otro encuentro con miembros del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

La delegación asturiana también recibirá una recepción por parte del empresario Antonio Suárez, presidente de Grupomar, Medalla de Plata de Asturias (2013) e Hijo Predilecto del Principado (2023). Igualmente, están previstas visitas al Asilo del Sanatorio Español, el Museo Nacional de Antropología y el Ateneo Español de México.

El viaje finalizará el domingo con una jira popular organizada por el Centro Asturiano de México en el Parque Asturias, una romería tradicional que data de 1919 e incluye una procesión en honor de la Virgen de Guía, patrona de la emigración.