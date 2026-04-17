El PP carga contra el Principado por "traicionar a los ganaderos" y su silencio ante las multas por las protestas de Mercosur en Asturias

Las multas impuestas a los ganaderos que el pasado mes de enero se manifestaron contra la alianza entre la Unión Europea y Mercosur han abierto un nuevo frente entre el Gobierno asturiano y la oposición. El diputado del PP Luis Venta acusó este viernes al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, de “traicionar a los ganaderos asturianos y convertirse en cómplice del acoso ejercido desde la Delegación del Gobierno”.

El silencio del Ejecutivo de Adrián Barbón en este conflicto es para el popular la manifestación “clara” de cuáles son sus prioridades: “proteger a sus compañeros del Partido Socialista antes que defender a quienes sostienen el medio rural asturiano con su trabajo diario”.

“Nos encontramos ante un Gobierno abiertamente antiganadero, incapaz de emitir una sola palabra en defensa de los profesionales del campo que están siendo castigados con sanciones injustas, arbitrarias y absolutamente desproporcionadas por ejercer su derecho a la protesta; un silencio vergonzante que solo puede calificarse de cobardía política”, criticó Venta.

El diputado señaló que los expedientes sancionadores constituyen “un auténtico atropello administrativo y un uso intolerable del poder”. En este sentido, afirmó que “se fundamentan exclusivamente en actas genéricas de agentes de la autoridad, sin concreción de hechos, sin individualización de conductas y sin las mínimas garantías exigibles en un Estado de Derecho”.

Esta forma de proceder se trata, a su juicio, de una estrategia “represiva” que “responde a una lógica autoritaria propia del sanchismo más rancio”.

Por esa razón, Venta exigió al Gobierno asturiano, al igual que ya han hecho las organizaciones agrarias, “una defensa firme, clara y sin matices de todos los ganaderos sancionados, reclamando a su camarada Adriana Lastra la retirada inmediata de unos expedientes sancionadores vergonzosos”.

Y advirtió que el PP no va a consentir que “se utilice a los ganaderos como cabeza de turco para escarmentar la protesta social, ni que un Gobierno cobarde y sometido sea incapaz de alzar la voz en defensa de los asturianos acosados por una delegada del Gobierno que actúa con impunidad”.