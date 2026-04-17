La presidenta del Congreso apercibió personalmente al diputado de Vox que fue expulsado por encararse con la Mesa: "No le di la razón en nada"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha confirmado que apercibió personalmente al diputado de Vox José María Sánchez García tras el incidente protagonizado esta semana en el Pleno, por el que fue expulsado tras encararse con la Mesa del parlamento; un episodio que, según ha denunciado Armengol, “roza todos los límites” del comportamiento parlamentario.

En declaraciones a los medios, antes de participar en un acto con escolares dentro del Foro Comunicación y Escuela (FCyE) que impulsa el IES Elisa y Luis Villamil de la localidad asturiana de Vegadeo, Armengol ha explicado que citó de inmediato al parlamentario en su despacho, donde mantuvieron una reunión de “más de media hora” en la que le trasladó un reproche directo y sin matices: “No le di la razón en nada de lo que había hecho”. La presidenta le advirtió además de que su actitud no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón “muy repetitivo” de conductas impropias.

Armengol ha calificado lo ocurrido de “absolutamente inasumible” y ha subrayado que supone una “falta de respeto a la institución y a la ciudadanía”, al recordar que el Congreso representa al conjunto de los españoles. En este sentido, ha defendido la actuación de la Mesa y la aplicación del reglamento “con la contundencia necesaria”.

La presidenta de la Cámara también ha revelado que la portavoz de Vox, María José Rodríguez de Millán, le trasladó disculpas por el comportamiento del diputado, aunque ha insistido en la gravedad del episodio y en la necesidad de preservar el “decoro y el respeto” en la actividad parlamentaria.

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Desde su posición institucional, Armengol ha evitado entrar en comparaciones políticas sobre lo sucedido (pese a que el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, llegó a establecer similitudes con el 23-F), pero ha reiterado su “contundencia absoluta” ante cualquier conducta que degrade el funcionamiento del Congreso.