El Principado, "convencido" de que caerá el peaje del Huerna, carga contra el Ejecutivo de Sánchez: "Esperábamos que este asunto lo resolviese un Gobierno del PSOE"

"No tengo relación personal con el ministro (Óscar Puente) como para tener una decepción en lo personal. Lo que tengo es una decepción en lo que yo entiendo que es un cargo público del PSOE, que tiene que huir de plantear las cuestiones a nivel personal y tiene que asumir la responsabilidad".

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, cargó esta mañana contra Óscar Puente, ministro de Transportes, de su mismo partido (PSOE), a raíz de la polémica generada en torno al peaje del Huerna.

El Gobierno regional presentará un recurso ante el Supremo para anular la concesión de la autopista, vigente hasta 2050, que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2000, pero que el Ejecutivo actual, el de Pedro Sánchez, respalda al negarse a eliminar el peaje.

Calvo explicó la postura del Gobierno en una entrevista en la TPA y fue muy crítico con la actitud del Ministerio de Transportes. "No resolver el problema del peaje es un fracaso político, pero no del Gobierno de Asturias; en este caso va a ser un fracaso político del Ministerio, por no haber atendido la posición de Asturias", destacó.

El Consejero dejó claro que la relación entre ambas administraciones atraviesa un momento de tensión, pese a compartir siglas. "Esperaba que lo resolviese (el peaje) un gobierno del PSOE", lamentó Calvo, que insistió en que es "irresponsable no dar la importancia que esto tiene para Asturias".

El Consejero también subrayó que el Ministerio "no entra en el fondo del asunto" al inadmitir el recurso de Asturias, lo que aboca ahora el conflicto al Supremo. "Lo que se hace es ganar tiempo, hay una estrategia que nos parece muy irresponsable", añadió.

Calvo advirtió además de que una eventual resolución judicial favorable a Asturias tendría un impacto económico en el Gobierno y en los presupuestos, y criticó la "falta de negociación del Gobierno con la Comisión Europea", que considera ilegal la concesión y sustenta la reclamación asturiana.

Preguntado por si con otro ministro se habría avanzado más, Calvo evitó afirmarlo, aunque deslizó que "la idea clara adelantada por el Ministerio no ha ayudado". El Consejero se mostró, no obstante, optimista con el desenlace judicial: "Estoy convencido de que veremos caer el peaje mucho antes de 2050".

Calvo, a su vez, criticó la postura del PP, Vox y Foro, que tildaron de "sainete" el recurso. "Acudir al Supremo no tiene nada de escenificación".