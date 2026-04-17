El Principado espera que con las medidas de protección de la siderurgia Arcelor anuncie el horno eléctrico de Avilés "en un futuro próximo"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, mostró ayer su confianza en que las medidas de refuerzo de la protección del sector siderúrgico adoptadas por la UE se traduzcan en el anuncio de una inversión para el nuevo horno eléctrico de ArcelorMittal en Avilés.

El consejero considera que las medidas de la UE son "un paso muy importante" para proteger e impulsar la industria siderúrgica a nivel europeo y que "ayudarán" a que ArcelorMittal "haga pública su inversión del horno eléctrico de Avilés en un futuro próximo".

La dirección en España de ArcelorMittal planteó ayer a los representantes de los trabajadores –5.000 de ellos en Asturias– negociar una vigencia temporal de un año del acuerdo marco, el convenio que recoge las condiciones laborales generales para todas las instalaciones de la compañía en el país.

Según un comunicado de UGT-FICA y CC OO de Industria, la cúpula de Arcelor ha justificado el plazo propuesto por la "incertidumbre industrial" que atraviesa la empresa como consecuencia de varias averías y cierres en la factoría de Gijón –el horno alto B, el tren de bandas en caliente y el sínter B– y por la situación geopolítica actual, "que ha disparado los costes energéticos".

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La próxima reunión de la mesa negociadora será los próximos días 27 y 28.