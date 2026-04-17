El Principado reúne a las asociaciones de asesores tributarios para garantizar "que la 'vía fiscal asturiana' llegue a todos los posibles beneficiarios"

El Gobierno del Principado se ha propuesto que las deducciones autonómicas de la declaración de la renta, la llamada "vía fiscal asturiana", lleguen al máximo número de contribuyentes posible y para lograrlo, además de poner en marcha una campaña informativa, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha iniciado una ronda de reuniones con asociaciones de asesores tributarios y colectivos sociales.

Este viernes fue el turno de la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios y con el Colegio de Gestores Administrativos. Además, la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, celebró también un encuentro telemático con representantes del Instituto Asturiano de la Juventud y de las Oficinas Jóvenes.

“Si tenemos en cuenta que las deducciones van a beneficiar a más de 120.000 asturianos y que la rebaja del IRPF alcanzará los 537.000 declarantes, se hace más necesario que se conozca con exactitud toda la información”, explicó el consejero.

Estos encuentros buscan solucionar todas las dudas de los colectivos profesionales sobre determinadas deducciones para que puedan trasladar a sus clientes la información con total seguridad jurídica. Es decir, aclaró Peláez, “que los contribuyentes se puedan aplicar todas aquellas ventajas a las que tengan derecho y lo hagan con total certeza”.

Peláez trasladó a estos colectivos la batería de deducciones a las que tienen derechos los contribuyentes asturianos en esta declaración de la renta. Destacó, por ejemplo, la mejora de la deducción por el primer hijo, que sube de 500 a 600 euros, lo que supone que una familia con dos hijos puede llegar a ahorrar hasta 2.200 euros.

También les habló de la creación de una bonificación de 100 euros por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado con celiaquía, además de hacer hincapié en lo que supone la rebaja del IRPF que “beneficiará al 90% de las personas contribuyentes”.

Por su parte, Mar Salgado trasladó a los colectivos sociales las deducciones que hay para jóvenes, como la que tiene los menores de 35 años para deducir gastos vitales, que comenzó su andadura el año pasado con gran éxito ya que más de 11.400 declarantes se acogieron a ella, lo que supuso un ahorro de 12,6 millones.