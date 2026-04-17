El Puente Romano de Cangas de Onís espera por el primer salmón del Sella

Cangas de Onís volverá a convertirse en epicentro de tradición, expectación y cultura popular con la celebración de la XIII Subasta del Campanu del Sella, que está prevista para el sábado 18 de abril a las 18.00 horas en el emblemático Puente Romano de Cangas de Onís, siempre en el caso de que el pescador logre sacarlo y esté dispuesto a subastarlo. El Ayuntamiento de Cangas de Onís entrega también un cheque de 2.500 euros al pescador, que se suma al importe de la puja. Este evento coincide con el primer día hábil de la temporada de pesca tradicional en aguas continentales del Principado de Asturias, una fecha marcada en rojo tanto para pescadores como para aficionados. Este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura se emitirá el documental "Ribereños del Sella". El Campanu del Sella, el primer salmón capturado en el río durante la temporada, es mucho más que una pieza de pesca: simboliza el inicio de un ciclo, la pervivencia de una práctica ancestral y el orgullo de toda una región. Su captura despierta cada año una intensa expectación, pero es su subasta pública la que concentra el mayor interés mediático y social.

Máximo valor simbólico

La comercialización del Campanu es un derecho exclusivo del pescador que logra capturarlo, lo que añade un componente personal y único al proceso. Sin embargo, es en la subasta donde la pieza alcanza su máximo valor simbólico y económico. Esta se realiza mediante la modalidad conocida como “puja a la llana”, un sistema tradicional en el que los participantes levantan la mano para indicar sus ofertas. Cada gesto implica un incremento de 100 euros sobre la cantidad anterior, generando un ambiente vibrante en el que la tensión crece con cada alzada.

Los pujadores, que pueden ser restaurantes, empresas o entidades, deben portar un objeto visible durante la subasta. También existe la posibilidad de participar a través de intermediarios presentes en el lugar, lo que amplía el alcance de la puja. Todo ocurre ante cientos de personas y bajo la mirada atenta de numerosos medios de comunicación, consolidando el evento como uno de los más relevantes del calendario asturiano. En la edición de 2025 participaron doce establecimientos hosteleros, reflejo del interés que despierta este acontecimiento en el sector gastronómico. El Campanu no solo representa un producto exclusivo, sino también una oportunidad de promoción y prestigio para quien logra adjudicárselo. Las cifras alcanzadas en años anteriores dan cuenta de la intensidad de la puja. En 2018, el precio se disparó hasta los 11.900 euros, mientras que en 2019 se situó en 7.100 euros. En 2022, el Mesón El Puente Romano de Cangas de Onís se hizo con el codiciado salmón tras desembolsar 9.200 euros. Más recientemente, en 2025, la cifra volvió a elevarse hasta los 11.400 euros, confirmando la tendencia al alza y el creciente interés por esta tradición. Más allá de los números, la Subasta del Campanu del Sella es una celebración de identidad. Reúne a vecinos, visitantes y profesionales en torno a un rito que combina historia, naturaleza y economía local.

Los restaurantes apuntados hasta el momento para la puja son:

SIDRERÍA RESTAURANTE VEGA REDONDA (CANGAS DE ONÍS)

RESTAURANTE FONTE VILLORIA (SIERO)

RESTAURANTE LA MADREÑERÍA (CANGAS DE ONÍS)

MESÓN PUENTE ROMANO (CANGAS DE ONÍS)

GRUPO EL CAMPANU (CANGAS DE ONÍS/RIBADESELLA/GIJÓN)

SIDRERÍA RESTAURANTE LA MARIVUELTA (CANGAS DE ONÍS)

SIDRERÍA EL RINCÓN DEL CASTAÑU (ARRIONDAS)

RESTAURANTE EL HORRU ENCANTAU (CANGAS DE ONÍS)

GRAN HOTEL PELAYO (COVADONGA)

SIDRERIA LA MONTERA PICONA DE RAMÓN (GIJÓN)

RESTAURANTE CASA RAMÓN (OVIEDO)