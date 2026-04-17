Las quejas de alumnos y profesores en la Universidad de Oviedo aumentan un 44,4% y estos son los motivos

Las quejas y consultas del alumnado de la Universidad de Oviedo, han aumentado un 44,4% en el último año. Así se explicó este viernes en el primer Claustro del año con un balance marcado por ese incremento de la actividad de la Defensoría Universitaria, el refuerzo presupuestario para 2026 y la aprobación de un nuevo reglamento organizativo.

El informe presentado por la defensora universitaria, Isabel Viña, recoge 315 casos atendidos en 2025, un 44,4% más que el año anterior. Este crecimiento se atribuye, principalmente, al acuerdo con el Consejo de Estudiantes, que ha facilitado la canalización de incidencias, así como el aumento de la visibilidad institucional del servicio.

El estudiantado continúa siendo el principal usuario de la Defensoría, con 251 intervenciones, seguido del Personal Docente e Investigador (36), el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (15) y personas externas (13). En cuanto a los canales, el correo electrónico se mantiene como vía preferente, concentrando 249 casos, mientras que las consultas telefónicas casi se duplicaron tras la actualización de la web institucional.

Por tipología, predominan las consultas (213) frente a las quejas (102). Entre el alumnado, los asuntos más frecuentes están relacionados con evaluaciones y calificaciones, matrícula y organización académica. En el caso del profesorado, destacan los conflictos interpersonales y las condiciones laborales, mientras que el PTGAS recurre a este órgano principalmente por cuestiones de promoción, puestos de trabajo y procesos selectivos.

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En el ámbito económico, la gerente, Emma Ramos, presentó un presupuesto para 2026 que supera los 271 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior. Entre los incrementos más relevantes figura el del Vicerrectorado de Investigación, que alcanza el 13,3% del total, con especial crecimiento del Plan Propio de Investigación. Por último, el Claustro aprobó el nuevo Reglamento General de Centros, Departamentos e Institutos, explicado por el secretario general, Ángel Espiniella. La norma, alineada con la LOSU y los nuevos estatutos, busca mejorar la transparencia, la eficiencia y la organización interna, tras un proceso participativo de la comunidad universitaria.