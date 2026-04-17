El Supremo tumba el veto a vender en bares de Asturias cupones de la ONCE
El alto tribunal corrige al TSJA y considera que el Principado no puede intervenir porque el sorteo de lotería es potestad estatal
V. M.
El Tribunal Supremo anuló la actuación del Principado contra varios puntos de venta de la ONCE instalados en bares y otros locales de hostelería del territorio autonómico. La resolución, dictada el 13 de abril de 2026, estima el recurso presentado por varios hosteleros y corrige el criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El origen del caso estuvo en plazo de diez días dado por la Inspección del Juego de Asturias, en febrero de 2022, para que varios locales de hostelería retirasen los terminales.
El Supremo entendió que Asturias no podía inspeccionar ni intervenir sobre esos terminales porque las loterías de la ONCE forman parte de una reserva estatal, por lo que anula la decisión.
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