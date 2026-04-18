Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 18 de abril de 2026

Oviedo

«The Forrest Band» fusiona música y cine

A las 20.30 horas en el Teatro Filarmónica se celebrará el concierto de The Forrest Band, un espectáculo que recrea en directo la banda sonora de la película Forrest Gump, combinando música y elementos visuales en un formato de concierto teatral interpretado por ocho músicos, con un recorrido por más de 30 canciones emblemáticas de la historia musical estadounidense del siglo XX.

Cultura Off

A las 12.30 horas en el Salón de Té del Teatro Campoamor se celebrará la actividad «Pequeños pasos, grandes sueños», dentro del programa Cultura Off, una propuesta gratuita de introducción a la danza dirigida a niños de 5 a 10 años, impartida por Begoña Mier y Patricia García, con aforo limitado a 25 participantes.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Música y Palabras

A las 19.00 horas, la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe acoge la cuarta edición de «Música y Palabras Solidarias», un evento que contará con la participación del Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y el Coro Castillo de Gauzón, además de la presentación a cargo de Pachi Poncela. La entrada será libre hasta completar el aforo y, durante el acto, se recogerán aportaciones voluntarias destinadas a la Asociación Galbán.

Zarzuela en el concejo

A las 19.30 horas en el Teatro de Pumarín «José Antonio Lobato» tendrá lugar la propuesta «Zarzuela en el concejo», una cita musical con entrada libre hasta completar aforo que acercará al público algunos de los títulos y fragmentos más representativos del género lírico español.

Kuivi Almacenes

A las 21.30 horas se celebrará el concierto de Los de Marras, banda valenciana de rock que ofrecerá una actuación cargada de letras directas y emocionales, en la que repasarán temas marcados por su característico estilo «guarrocarnol», abordando cuestiones sociales y personales en un directo intenso que combina energía, rabia y cercanía con el público.

De(H)esa Forma

La sala de arte Alfara, en Oviedo, acoge la exposición colectiva «De(h)esa forma», comisariada por Ana Martín Puigpelat, con obras de Valentina Maio, Mª Jesús Hernández, Leandro Alonso y Yolanda Lalonso. La muestra se inaugura el 18 de abril y podrá visitarse en el espacio ubicado en C/ Carlos Casanueva Varas, 16, en horario de lunes a viernes de 9.30 h a 14.00 h y de 16.30 h a 20.00 h, y sábados de 10.00 h a 13.00 h.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Antiguo Instituto

Hoy y mañana el Antituo Instituto acoge la VI Cumbre Asturiana de Trombonistas; además de Joao Martinho se contará con otras figuras como Tony Esparis, especialista en la fabricación de instrumentos de viento metal como trompetas, sacabuches, boquillas, tudeles, tornavoces. Y Carlos de la Fuente que ofrecerá la charla «De intérprete a compositor». A las 19.00 horas tendrá lugar un concierto de la Brass Band Pimienta Negra.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Teatro de la Laboral

«Mentes Peligrosas», la fiesta de la risa con Álex Clavero, David Cepo, Eva Hache y Luis Piedrahita, se desplegará hoy en el Teatro de la Laboral . La sesión de hoy será a las 21.00 horas y la de mañana, sábado, a las 18.00 y a las 21.00 horas.

Jardín Botánico

Hoy tendrá lugar un taller para adultos sobre «Producción y multiplicación de de plantas», dentro de la programación de Primavera en el Botánico. Está pensado para niños (de más de 13 años) y adultos, y comenzará a las 11.00 horas,

Monte Deva

En el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, organizado por la Concejalía de Medio Ambiente para público familiar, hoy tendrá lugar un taller gratuito sobre «Setas de Primavera». Comienza a las 11.00 horas y los más pequeños podrán conocer de forma divertida como nacen las setas, sus formas y colores. Hay inscripción previa.

Centro Municipal de Pumarín

«Bienvenidos: Un musical con los éxitos de los 80’ y los 90’», es el espectáculo que hoy tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur para público a partir de 12 años. Será a las 19.00 horas en el slón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur. Un musical para revivir los éxitos de 80’ y 90’, poniendo a todo el público a bailar.

Teatro Jovellanos

Producciones Faraute pone hoy en escena, en el Teatro Jovellanos, la obra «Seis personajes en busca de autor», de Luigi Pirandello, con Adaptación y direcciónAntonio Álamo y Dirección de Pepa Gamboa. Será a las 20.30 horas y el precio de la entrada general es de 12 euros (24 euros butaca y 22 euros entresuelo).

PatioH! de la Laboral

En el bar-restaurante Patioh! de la Laboral hoy y mañana habrá celebración de la Feria de Abril, con música a cargo de Francis Ligero y amigos, a partir de las 13.30 horas, y por la tarde a partir de las 17.00 horas.

Toma 3

En el Café-Librería Toma 3 hoy, a las 13.00 horas, se presenta el libro de Alicia Valdés «Auge».

Gijón Sound Festival

La programación musical del Gijón Sound Fest se distribuirá hoy entre los escenarios de la Plaza del Ayuntamiento, donde sonará en la sesión vermut a las 13.00 horas, con pase gratuito la música de «Los míticos del Chimborazo» y «Calequi y las panteras». En la Plaza del Marqués, a las 19.00 horas, sonará «Elderly Brothers», también con pase gratuito; y de nuevo a las 20.30 horas, en la carpa de la Plaza Mayor, sonará Aiko El Grupo; a las 21.45 horas «Henge»; y a las 23.15 horas «Repion».

Recepción de la Laboral

Para público infantil (de 8 a 10 años), hoy de 17.00 a 18.30 horas se ha programado en la Laboral el taller «Cocinando la ciencia». El punto de encuentro es la Recepción de la Laboral y el taller lo imparte Eugenia Valdés Fernández. Licenciada en Química con 24 años dedicados a la enseñanza, su enfoque combina una aproximación experimental y lúdica. La participación tiene un coste de 6 euros.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy, a las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación (calle Severo Ochoa 20) ofrecerá su música José Luis Acebal.

Día de los museos

La Universidad de Oviedo acerca este fin de semana el patrimonio cultural a la sociedad con visitas guiadas gratuitas en el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios.En Gijón, el punto de encuentro se ubicará en la Plaza Campo Valdés, frente a la Iglesia de San Pedro, y se ha diseñado un itinerario por Cimadevilla. Las visitas se realizarán el sábado, 18, y domingo, 19 de abril, cada hora, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, ambos días.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición «El chocolate en la villa de Jovellanos». También se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Avilés y comarca

Salón de manga de Asturias «Nika-Pon»

En torno a un centenar de artistas participan en el Salón, que ofrece alrededor de cien puestos de temática muy variada: ilustración, artesanía, cómic manga, videojuegos, productos importados de Japón, comida y mucho más. Durante el sábado y el domingo se sucederán las charlas, talleres, presentaciones y conferencias. Abre sus puertas a las 12 y las actividades se alargarán hasta las 21.15 horas.

Talleres de pumptrack en Villalegre

Talleres de pumptrack de los fines de semana en la pista de Villalegre dentro de la programación de Espacio Joven de la Concejalía de Juventud. Con un total de 20 sesiones de dos horas, se llevarán a cabo los sábados de 11:00 a 13:00 horas, en dos bloques: del 10 de enero al 28 de marzo y del 11 de abril al 30 de mayo. No será necesaria inscripción previa, pero los grupos estarán limitados para favorecer una experiencia más cercana y dinámica.

Hoy se sale

En el Local Social Abierto se impartirá un programa de ocio y tiempo libre con actividades gratuitas para público infantil y adolescente de 12 a 16 años. Hoy ‘Excursión al Nika-Pon’, Salón del manga, en el Pabellón de Congresos de La Magdalena. Además juegos de mesa y resto de actividades en marcha en el local.

Exposición «El contemplanubes»

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge la exposición fotográfica «El contemplanubes», de Pablo Basagoiti Brown. La entrada es gratuita los miércoles y jueves laborables de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas, hasta el 31 de mayo.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Folixa na Primavera, con música y sidra

Prosigue la celebración de la Folixa na Primavera en Mieres. Hoy habrá escanciado de sidra y también el taller infantil «Tones y sones»; pasacalles con los grupos «L’Artusu», «Ruxidera», «Prau Llerón» y la Banda Gaites Villa de Mieres; títeres para los más pequeños y taller de baile asturiano. Ya a las 22.00 horas, concierto con el cántabro Nando Agüeros y los irlandeses «Dervish».

«Ye impro», teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga esta tarde, a las 20.15 horas, la representación de la obra «Ye impro», de la compañía Trivilorio Impro, un espectáculo de improvisación en tono de comedia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Taller literario sobre Gloria Fuertes en Villoria (Laviana)

El centro cultural El Texu de Villoria (Laviana) acoge hoy una de las actividades del Día del Libro en el concejo. Se trata del taller literario sobre Gloria Fuertes, con la presencia de Elisabet Martín. Será a partir de las 17.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Semana del Jazz en Villaviciosa

La VII Edición de la Semana del Jazz de Villaviciosa, una cita ya consolidada en la vida cultural maliayesa, se clausura hoy con un concierto en el Ateneo a las 20.30 horas del «Casares Brothers Quartet», integrado por los hermanos Lluc (saxo tenor) y Joan Casares (batería), y César Latorre (piano) y Horacio García (contrabajo).

Teatro en Grado

El auditorio de Grado acoge a partir de las 20.00 horas la representación de la obra «Perendi», de Milio Rodríguez Cueto, dirigida a público adulto. Entrada libre hasta completar el aforo.

Encuentro de Coral en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de la Pola acoge las 20.00 horas el IV Encuentro de Coros Juveniles, organizado por la Sociedad Siero Musical, en elque participarán seis masas corales integradas por jóvenes. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Concierto en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.30 horas un concierto de «Chicos G», con un espectáculo tributo que recrea con fidelidad el sonido, energía y espíritu del mítico grupo madrileño «Hombres G», en un viaje directo a los 80 y 90 con la mejor música sobre el escenario y una puesta en escena que hará cantar y vibrar a todo el público asistente.

Concierto en Llanera

El Espacio Escénico La Habana, en Posada de Llanera, acoge a las 19.30 horas el espectáculo de Feli Naveiras «Cantar para vivir», acompañada de Álvaro González Cortés al piano y con Mónica Núñez y Aberto Labrada ocupándose del baile.

Oriente

Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes

FANT Llanes se consolida como plataforma de novedades: Todos los cortometrajes programados para esta edición celebrarán su estreno en Asturias en el marco del festival. Se trata de una propuesta de obras cinematográficas estrenadas entre 2025 y 2026, que recorren desde la animación hasta el terror psicológico y la ciencia ficción. Estos trabajos podrán verse en la Casa de Cultura de Llanes, a partir de las 19.30 h. La selección de hoy acogerá una propuesta narrativa más física y psicológica: En ¡Abre las piernas!, Águeda V. Flores transforma una consulta ginecológica en un escenario de tensión e incomodidad. Ningú Borda, de Coldwell Serra Júlia, describe el peso de la culpa y el engaño tras un accidente fortuito que deriva en una oscura leyenda inventada. Finalmente, la ambiciosa Insondable, de Pablo Guirado, nos acerca a un viaje a lo más profundo de la Fosa de las Marianas, donde el verdadero desafío del protagonista no será la presión del océano, sino la oportunidad de sanar una herida del pasado. Además, FANT Llanes continúa con su reiterado apoyo al cine regional y local. Así, el certamen acogerá el estreno mundial de «Desde la oscuridad», el nuevo cortometraje del director llanisco Javier Gutiérrez. La cinta narra la angustiosa investigación de una periodista sobre la desaparición de su sobrino en una aldea asturiana. La proyección tendrá lugar en la Casa de Cultura de Llanes tras el pase de cortometrajes. Todas las proyecciones son de acceso libre hasta completar aforo.

Teatro en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la representación de la obra «Al final de la caleya to llega», de Fernando Valle Campal, de la mano del grupo Teatro Padre Coll. La trama transcurre en una residencia de ancianos en la cual cuando surgen los problemas, gracias a la pericia de los trabajadores, todo se soluciona.

Occidente

Feria del salmón en Cornellana

Entorno a la subasta del campanu se celebra en el recinto ferial de Cornellana Capenastur, con actividades infantiles, charlas y presentaciones, concursos, exposiciones y exhibiciones, rutas y visitas guiadas al monasterio San Salvador de Cornellana... La inauguración será hoy a las 11.00 horas en el recinto ferial, que acogerá un intenso programa hasta las 20.30 horas.

Presentación musical en El Franco

El Auditorio As Quintas, en La Caridad, acoge a partir de las 20.00 horas la presentación del último disco de la banda de rock tapiega «Bacotexo», que canta en fala o eonaviego. La banda ofrecerá un concierto en el que interpretarán los nuevos temas de «Hai úa lluz que sempre acaba salindo».

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. De 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas.