Arranca la búsqueda del Campanu en Asturias con mucha expectación y la sensación entre los pescadores de que cada vez "hay menos salmones”

A la búsqueda del campanu. La temporada de pesca del salmón con muerte arrancó esta mañana en Asturias y se prolongará hasta el 15 de julio en un contexto de creciente preocupación por el futuro de una de las prácticas más arraigadas en la comunidad. La escasez de ejemplares vuelve a marcar el inicio de la campaña, tras un año 2025 que dejó cifras históricamente bajas: apenas 130 capturas, el peor registro del que se tiene constancia.

La jornada inaugural, que este año cayó en sábado, comenzó con la tradicional expectación en los principales ríos salmoneros, donde los pescadores apuran las primeras horas en busca del ansiado campanu, el primer salmón de la temporada, que cada año concentra simbolismo, tradición y también un notable interés económico. Como es habitual, uno de los focos principales se sitúa en Cornellana (Salas), donde se celebra la XXVI Feria del Salmón Capenastur, convertida ya en punto de encuentro para aficionados, curiosos y profesionales del sector.

Desde primeras horas de la mañana, los ribereños se repartían por cauces como el Narcea o el Sella, caña en mano y con la mirada puesta en el agua, aunque el arranque no ha sido especialmente alentador. Las quejas por la falta de salmones se repiten. “Está la cosa muy mal, no debe haber mucho salmón, porque a estas horas debería haber salido ya. Cada vez hay menos salmones”, lamentaba Enrique Rodríguez, uno de los pescadores que probaba suerte en el Narcea, reflejando un sentir cada vez más extendido entre el colectivo.

En el río Sella también se vivió una mañana de notable actividad, aunque sin grandes capturas. La expectación era máxima en enclaves tradicionales como el entorno del Puente Romano, donde un total de 19 pescadores participaron en el sorteo de turnos a primera hora. Allí, Simón Álvarez, vecino de Cangas de Onís, lograba capturar cinco truchas durante la mañana, en una jornada que, pese a todo, se desarrolló con normalidad.

Pescadores en el Puente de Láneo, en Salas / Sara Arias

El Sella, aunque no baja con mucho caudal, se ve limpio y con fuerza."No baja con mucha agua" explica Joseba Díaz, que ha estado pescando bajo el puente. Numerosos pescadores esperan mirando sus aguas, mientras los curiosos se acercan al Puente Romano a observar el avance de la jornada, con la esperanza de ver salir El Campanu.

Más allá de la pesca, el componente social y económico del campanu sigue muy presente. De cara a su futura subasta en el Sella, ya se han inscrito trece establecimientos hosteleros, interesados en hacerse con una pieza que, año tras año, alcanza precios elevados y sirve como reclamo gastronómico y mediático.

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Con todo, el inicio de la temporada vuelve a estar marcado por la incertidumbre. La caída continuada de capturas en los últimos años ha encendido las alarmas sobre la conservación del salmón atlántico en los ríos asturianos, poniendo en cuestión el equilibrio entre tradición, actividad económica y sostenibilidad. Mientras tanto, los pescadores seguirán, día a día, a la espera de que salte el campanu que dé por inaugurada, al menos simbólicamente, la campaña.