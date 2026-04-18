Romalex Consultores se define como una consultoría estratégica empresarial, especializada en el sector de la asesoría laboral, contable fiscal, económica y financiera, y especialmente dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, Romalex dispone de centros de atención en Oviedo y en Siero.

Diferenciación

La asesoría se diferencia de una normal y corriente por distintos motivos. Los profesionales de Romalex Consultores entienden que la consultoría económico-financiera emerge como un catalizador clave para la sostenibilidad, eficiencia y crecimiento de cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. Romalex Consultores identifica riesgos, ineficiencias y oportunidades que pueden pasar desapercibidas dentro de la empresa. Esta labor permite obtener diagnósticos más precisos y recomendaciones eficaces.

El nuevo emprendedor

La importancia de la consultoría estratégica es muy alta, sobre todo en el caso de los nuevos emprendedores. Tal y como advierten desde Romalex Consultores, “cuando se inicia un negocio, ha de existir una suerte de ‘seguridad plena’ basada en tener debidamente previsto cómo va a desarrollarse y qué posibilidades de éxito va a tener”. Para ello, es necesario establecer una estrategia empresarial que permita facilitar la toma de decisiones a través de un conocimiento cierto de la situación económica de la empresa y de la evolución del negocio.

Con este fin, Romalex Consultores se encarga de desarrollar planes de negocio y análisis de viabilidad. Esto proporciona a la dirección de la empresa una base técnica sólida para iniciar proyectos o inversiones, expandirse, tomar decisiones y definir estrategias para enfrentar escenarios adversos. “Nuestra labor no es meramente contable y financiera, sino que vamos un paso más allá con un trato personalizado y de apoyo constante en el crecimiento y transformación de la acción de emprendimiento y del posible negocio a desarrollar”, indican en el seno de Romalex.

Servicios específicos

Romalex Consultores entiende la gestión empresarial como un todo, ofreciendo un enfoque multidisciplinar, con servicios de: Asesoría fiscal y contable: planificación fiscal estratégica, elaboración y presentación de impuestos, contabilidad general y analítica y auditorías internas y cumplimiento normativo; Asesoría laboral y de recursos humanos: contratación, nóminas y seguros sociales, optimización de costes laborales y planes de igualdad y acoso laboral; Gestión empresarial: constitución de sociedades limitada, anónima o cooperativa, constitución de centros especiales de empleo y disolución de sociedades; Servicio jurídico integral: abogados especializados en todas las disciplinas del derecho laboral (despidos, reclamaciones salariales, pensiones…), derecho de seguridad social, derecho mercantil, derecho de familia (accidentes de tráfico, herencias, contratos de arrendamiento…), derecho bancario y derecho del consumidor; Servicio específico de Subvenciones, en materia de: aerotermia, fotovoltaica, paneles solares, vehículos eléctricos y cargadores, instalación y mantenimiento de ascensores, rehabilitación de viviendas, turismo rural, subvenciones y ayudas para centros especiales de empleo y subvenciones y ayudas en materia de contratación y de emprendimiento.

Asimismo, Romalex Consultores dispone de un Servicio de igualdad jurídica que cubre todas las disciplinas del derecho y que permite que el cliente pueda hacer todo tipo de consulta y disponer de apoyo y seguimiento para la cuestión planteada.

¿Está reservada la consultoría estratégica a las grandes empresas?

En Romalex Consultores advierten de que la consultoría económico-financiera “no es un lujo ni un recurso reservado para grandes corporaciones”. “Es una herramienta estratégica que permite a cualquier empresa tomar mejores decisiones, optimizar recursos, anticiparse a riesgos y potenciar su competitividad”, enfatizan. Las tarifas, flexibles, se establecen según la realidad económica del cliente. “Nuestros presupuestos se confeccionan de la mano con nuestros clientes, con independencia de beneficios por descuentos que se aplican por fidelización”, finalizan.

María Romaní, directora de Romalex Consultores. / Cedida a LNE

Los planes de negocio y análisis de viabilidad son clave antes de comenzar la actividad empresarial. María Romaní — Directora de Romalex Consultores

Lucía Fernández, asesora en Romalex Consultores / Cedida a LNE

Nuestra labor no es solo contable y financiera, sino de apoyo a los nuevos emprendedores Lucía Fernández — Asesora en Romalex Consultores

Carolina Games, asesora en Romalex Consultores / Cedida a LNE