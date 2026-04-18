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Correr en Oviedo salva vidas: apúntate a la carrera popular y solidaria en el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) organiza la VI Carrera Ruta por la Seguridad, que tendrá lugar en Oviedo el próximo domingo 26 de abril, a las 11 horas

Participantes en una edición anterior

Participantes en una edición anterior

L. L.

Un año más, y en el marco de las celebraciones por el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo), el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) organiza la VI Carrera Ruta por la Seguridad, que tendrá lugar en Oviedo el próximo domingo 26 de abril, a las 11 horas.

Inscripciones

Las inscripciones a la Carrera se podrán realizar hasta el viernes 24 de abril en https://www.321go.es/Carrera/Detail/524-virutaporlaseguridad.

La Carrera, de carácter popular y solidario, discurrirá por la ciudad de Oviedo, con salida en La Losa, y permitirá descubrir un recorrido totalmente novedoso respecto a años anteriores y que nunca se ha utilizado para una carrera popular.La distancia a recorrer es de 5 km. Para quienes deseen una experiencia más tranquila, se ha habilitado la categoría “Andarines/inclusiva”, que únicamente recorrerá 1 km de forma mucho más relajada.

Juegos infantiles en una carrera anterior

Juegos infantiles en una carrera anterior / Cedida a LNE

La participación se fija en 800 personas de todas las categorías y la cuota de inscripción es de 10 euros para personas adultas y 4 para las categorías inferiores. Todo lo recaudado se donará a la asociación “La Vida con Hernia Diafragmática Congénita”.

Previamente, en la tarde del sábado 25, y aprovechando la recogida de dorsales, en las instalaciones del IAPRL (Avenida del Cristo 107) tendrá lugar la Feria de la Prevención que, a modo de jornada de puertas abiertas, contará con un atractivo programa para todas las edades centrado en difundir la cultura preventiva a través de actividades lúdicas para todos los públicos y edades. Contará con juegos infantiles para disfrutar en familia, actuaciones musicales, circuito de seguridad vial, talleres educativos, realidad virtual, actividades que relacionarán pintura y cine con prevención y una estupenda merienda saludable.  Este programa brindará la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio y conocer las instalaciones del instituto. El horario será de 16:30 a 21:00 horas.

Dorsal de la V ruta por la seguridad

Dorsal de la V ruta por la seguridad / Cedida a LNE

Con esta iniciativa el IAPRL invita a toda la ciudadanía, tanto profesionales de la prevención como personas totalmente ajenas a ella, a ser parte activa de una cultura preventiva que protege vidas, mejora la calidad del entorno laboral y fomenta la integración comunitaria.

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