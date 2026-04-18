Delegación del Gobierno, sobre el rescate de la Guardia Civil al herido grave en quad: "Su actuación fue rápida, profesional y centrada en salvar una vida"

"La actuación de la Guardia Civil, y en particular del GREIM, fue rápida, profesional y centrada en salvar una vida". La Delegación de Gobierno en Asturias ha calificado de este modo el operativo de la Guardia Civil durante el rescate de un joven herido grave en un accidente que tuvo lugar esta semana en Sotu Deu (Parrres).

Fuentes sindicales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) habían cargado previamente contra el dispositivo, tildándolo de "incomprensible" y asegurando que el Instituto Armado prescindió de medios del SEPA que, a su juicio, habrían permitido una asistencia más rápida.

Desde la Guardia Civil se niega tajantemente esta versión. "El aviso se dirigió directamente a este grupo especializado, que actuó de inmediato dada la cercanía de sus medios al lugar del accidente y desde el COS de la Guardia Civil se informó al 112. Los agentes localizaron al herido, lo inmovilizaron y lo evacuaron con la mayor rapidez posible para su atención sanitaria. En una situación así, lo decisivo es intervenir con eficacia en un entorno complejo. Y eso es lo que hicieron", destacan desde Delegación del Gobierno, "Lo justo es reconocer su preparación, su compromiso y el trabajo de todos los profesionales que intervienen en emergencias", concretan las mismas fuentes oficiales.

"El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha reiterado en múltiples ocasiones que el mando único en los rescates corresponde al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), dejando clara la necesidad de una dirección operativa centralizada para garantizar la eficacia en las intervenciones. Esta línea se ve claramente reflejada y reforzada en el anteproyecto de ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que consolida ese papel del SEPA y le otorga un respaldo normativo más firme", aseguran, por su parte, desde la Consejería de Movilidad, donde se ubica el SEPA. "De este modo, no solo se ratifica lo ya defendido públicamente por el consejero, sino que se traduce en una herramienta legal que afianza la coordinación, mejora la toma de decisiones en situaciones críticas y asegura una respuesta más rápida, coherente y segura ante cualquier emergencia", concretan fuentes del equipo de Alejandro Calvo.