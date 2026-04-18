El Gobierno regional replica a Queipo que Asturias combina "rebajas fiscales, crecimiento y refuerzo de los servicios públicos"

El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, ha respondido este sábado a las críticas del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, sobre la política fiscal asturiana y la gestión autonómica, y defendió que la comunidad atraviesa una etapa de “buena situación” económica, con crecimiento sostenido, mejora del empleo, aumento de cotizantes y nuevas inversiones empresariales.

Peláez sostuvo que el dirigente popular “es el único que no se ha enterado” de los datos de la economía asturiana. El consejero afirmó que el Gobierno asturiano ha optado por una rebaja de impuestos dirigida “a las clases medias y trabajadoras”, frente a las bajadas fiscales “a las grandes rentas y a los grandes patrimonios” que, según dijo, defiende Queipo. En ese punto, señaló que Asturias demuestra que "es posible reducir la carga tributaria y, al mismo tiempo, reforzar la progresividad del sistema y mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas".

Peláez destacó la reforma del IRPF aprobada este año, que, según precisó, supone una bajada de 38 millones de euros y beneficia al 80% de los contribuyentes. Aseguró además que Asturias encadena desde la salida de la crisis del covid ritmos de crecimiento superiores al 2% y remarcó que la comunidad cuenta con 23.000 parados menos que en 2019 y con 32.000 cotizantes más a la Seguridad Social que antes de la pandemia.

Sobre esa base, situó como metas del Ejecutivo regional bajar este año de la barrera de los 50.000 desempleados y superar los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, cifras que, de alcanzarse, serían históricas para el Principado.

Para avalar la capacidad de atracción de proyectos empresariales de Asutrias, Peláez citó iniciativas como Sunwafe en la Zalia, Amazon, Costco y otras compañías interesadas en implantarse en Asturias. También añadió que en el primer trimestre del año la creación de empresas volvió a registrar una cifra récord en la comunidad. Según indicó, esos datos permiten defender que el modelo del Gobierno asturiano es compatible con la actividad empresarial y con la llegada de nuevos proyectos.

Política económica y servicios públicos

En relación a los servicios públicos, afirmó que la evolución de la economía asturiana "tiene reflejo en medidas como la gratuidad de la universidad, el despliegue de la red gratuita de escuelas infantiles de cero a tres años, el esfuerzo sanitario por habitante y los planes en materia de vivienda pública".

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En este último apartado, recordó el compromiso del Gobierno asturiano de construir 1.500 viviendas públicas de alquiler asequible a lo largo de la legislatura. Peláez vinculó igualmente ese planteamiento con el debate político y económico abierto este fin de semana en Barcelona en torno a las políticas progresistas. Citó la presencia de dirigentes internacionales y responsables del área económica para subrayar que, a su juicio, tanto España como Asturias representan un ejemplo de crecimiento con redistribución y fortalecimiento de los servicios públicos.