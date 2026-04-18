Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres: "Como centro, es un orgullo preparar a generaciones de alumnos tanto para la vida como para el mundo profesional"
"Nuestro objetivo es que el alumnado sea capaz de crear un impacto positivo a su alrededor, de modo que haga nuestra existencia y la de los demás un poquito mejor"
L. L.
La educación está cambiando… y lo está haciendo más rápido que nunca. Y es que, en un mundo marcado por la tecnología, la formación personalizada y la necesidad de adaptarse constantemente, los modelos educativos tradicionales ya no son suficientes.
Surgen así nuevas formas de enseñar y aprender que ponen al alumnado en el centro, fomentan el pensamiento crítico y apuestan por habilidades que van más allá de los libros de texto.
En el colegio internacional Meres, con 60 años de historia, tienen claro que la educación debe combinar innovación y tradición. Para explicar cómo aplican las nuevas tendencias formativas en el centro, hoy, tenemos en el podcast de LA NUEVA ESPAÑA a Luis Carlos Jiménez, director del colegio Internacional Meres.
Escucha el podcast a continuación.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón