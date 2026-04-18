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Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres: "Como centro, es un orgullo preparar a generaciones de alumnos tanto para la vida como para el mundo profesional"

"Nuestro objetivo es que el alumnado sea capaz de crear un impacto positivo a su alrededor, de modo que haga nuestra existencia y la de los demás un poquito mejor"

Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres

Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres

L. L.

La educación está cambiando… y lo está haciendo más rápido que nunca. Y es que, en un mundo marcado por la tecnología, la formación personalizada y la necesidad de adaptarse constantemente, los modelos educativos tradicionales ya no son suficientes.

Surgen así nuevas formas de enseñar y aprender que ponen al alumnado en el centro, fomentan el pensamiento crítico y apuestan por habilidades que van más allá de los libros de texto.

En el colegio internacional Meres, con 60 años de historia, tienen claro que la educación debe combinar innovación y tradición. Para explicar cómo aplican las nuevas tendencias formativas en el centro, hoy, tenemos en el podcast de LA NUEVA ESPAÑA a Luis Carlos Jiménez, director del colegio Internacional Meres.

Escucha el podcast a continuación.

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