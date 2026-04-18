El Padre Ángel pide ante la Santina "que termine la guerra, y unidos a la voz del Papa León, que los poderosos dejen de usar la armas"
la plataforma Asturies pola Paz ha convocado para este sábado una manifestación en Oviedo contra el rearme, el gasto militar y las guerras, bajo el lema 'Asturies pola Paz, non pola guerra'
M. I.
Mensajes cada vez más claros. Y más ásperos. León XIV ha decidido subir el volumen —y quitarle el filtro— a su discurso contra quienes usan a Dios como coartada de intereses militares, económicos o políticos. "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", ha clamado este jueves desde Bamenda, Camerún. Sus palabras llegan después de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le ha acusado de ser "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior". Este jueves, Trump se ha reafirmado en sus palabras y ha asegurado que está en su derecho de discrepar con el Pontífice y ha rechazado una posible reunión con el líder de la Iglesia católica. "Irán no puede tener el arma nuclear. Ha matado a más de 42.000 personas desarmadas. El Papa tiene que entenderlo. Este es el mundo real, es un mundo horrible", ha añadido.
Desde el inicio del choque dialéctico con el presidente de EEUU, León parece haber perdido todo miedo a las palabras poco diplomáticas. Ya las está soltando como ráfagas. La razón es que el diagnóstico es sombrío: la acción de algunos líderes está arrastrando "lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso", ha explicado. "¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos", ha añadido.
A la voz del sumo pontífice se ha unido la del Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, que ha acudido ante la Santina para "pedir por la paz" y sumarse al mensaje de León XIV. "Desde la gruta de Covadonga, acompañado por colaboradores de Mensajeros de La Paz, le pedimos a la Santina que termine la guerra, y unidos a la voz del Papa León en África, que los poderosos dejen de usar la armas. Virgen de Covadonga danos La Paz ! P. Ángel Pdte Mensajeros de La Paz", ha compartido en sus redes sociales.
Precisamente, la plataforma Asturies pola Paz ha convocado para este sábado una manifestación en Oviedo contra el rearme, el gasto militar y las guerras, bajo el lema 'Asturies pola Paz, non pola guerra'. La movilización ha comenzado a las 18.00 horas de la estación de Renfe y tiene como objetivo llamar a la ciudadanía asturiana a movilizarse contra el auge belicista, el imperialismo y conflictos como el de Oriente Medio, con especial atención al genocidio en Gaza.
Entre las demandas figuran redirigir los gastos militares a pensiones, sanidad y educación; cerrar bases para viviendas sociales; y priorizar la resolución pacífica de conflictos, el multilateralismo y los derechos humanos frente a la "industria armamentistica" y los "800.000 millones de euros en rearme.
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