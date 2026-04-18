Pedro Sánchez emite un vídeo para recomendar al asturiano Rodrigo Cuevas: "Se supera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está muy volcado últimamente en sus redes sociales donde publica vídeos haciendo deporte, disfrutando al aire libre o haciendo recomendaciones a sus seguidores.

Precisamente, de cara al fin de semana, Sánchez ha publicado un vídeo en TikTok donde muestra sus gustos culturales y los ofrece a través de vídeos cortos. El cantante asturiano Rodrig Cuevas ha sido el gran protagonista

"Fin de semana. Recomendaciones. Música. Bueno, os recomiendo Rodrigo Cuevas. Su último disco se supera. Y hay una canción que particularmente me gusta que es BLZA, que canta con Mala Rodríguez", recomienda el presidente del Gobierno.

Tras sus largos anteriores "Manual de Cortejo" (2019) y "Manual de Romería" (2023) el tercer disco de Cuevas se titula "Manual de belleza".

La portada, obra del artista Ricardo Villoria, con el que el cantante ha colaborado en anteriores ocasiones, es una fotografía inquietante en la que Cuevas aparece en medio de un grupo de cinco personas. Todos están escayolados y él es el único al que se le ve la cara. El resto tienen también los ojos vendados y adoptan diversas posiciones. Están retratados en un espacio extraño, un local con un viejo suelo de gresite y paredes forradas en madera y se orientan hacia un gran ventanal.

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Según declaraciones del propio Villoria, la obra juega con varios conceptos. Hay una referencia inequívoca a la referida belleza del título y a esa idea de las operaciones de la cirugía estética –algo que puede remitir también al universo de Almodóvar en "La piel que habito"–, pero también al concepto, más genérico de transformación.